L’album qui contenait Elton Johnest recherché depuis longtemps premier solo UK n°1, “Sacrifice” est sorti le 29 août 1989. Cette date a marqué l’apparition de son 22e album studio, Sleeping With The Past.

Elton a enregistré l’album au Danemark vers la fin de l’année précédente. Même si ce n’est pas une période qu’il a tendance à regarder avec beaucoup d’affection – il est entré en cure de désintoxication en 1990 – Sleeping With The Past est un disque plein de belles collaborations avec Bernie Taupin. En l’honneur d’une amitié qui avait déjà 22 ans, il y avait une dédicace sur la pochette qui disait « Cet album est pour toi, Bernie… »

“Sacrifice” est, bien sûr, le morceau le plus connu du disque, suivi de son éventuel partenaire double face A, le “Healing Hands” teinté de gospel. Mais sous la direction du producteur Chris Thomas, Elton a livré certains de ses meilleurs travaux de la décennie, à la fois uptempo, comme sur “Club At The End Of The Street” et lent (un autre morceau à saveur de gospel, “Amazes Me”).

Un album de plaisirs méconnus

L’album comprend également l’une de ces pistes d’Elton relativement rares sur lesquelles un auditeur inconnu pourrait ne pas deviner l’identité du chanteur. Il a chanté “Stone’s Throw From Hurtin'” dans un falsetto léger sur un arrangement léger et aérien, et un superbe solo de guitare de Fred Mandel. Ensuite, il y a l’élégante « Blue Avenue », une autre ballade sous-estimée de l’époque. Elton et Bernie diraient ensemble dans le générique de l’album que Sleeping With The Past a été inspiré par “les pionniers de la soul des années 60 et 70, dont la musique comptait tellement pour nous”.

Sleeping… est devenu un album de platine aux États-Unis, même s’il a culminé à une 23e place relativement modeste là-bas. L’album a atteint le n ° 2 en Australie et en France et en tête des charts en Suisse, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Le succès tardif de “Sacrifice” dans le pays d’origine d’Elton a finalement aidé l’album à atteindre le numéro 1 là-bas près d’un an après sa sortie, en juillet 1990. C’était son cinquième LP en tête des charts là-bas et le premier depuis sa collection Greatest Hits près de 16 ans. plus tôt.

