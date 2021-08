Doro Pesch invitée sur le nouvel album de Lita Ford

Doro Pesch a confirmé avoir collaboré avec Lita Ford sur une chanson pour Litale prochain album solo de.

Guéle suivi tant attendu de 2012 “Vivre comme un fugueur” a de nouveau été dirigé par le guitariste/producteur Gary Hoey, qui contribue un peu de guitare au disque, aux côtés du reste de Guéle groupe d’accompagnement de , qui continue d’être composé du guitariste Patrick Kennison, le batteur Bobby Rock et bassiste Marty O’Brien.

Dans une nouvelle interview avec The Metal Voice du Canada, Doro a déclaré à propos du jumelage : « Je viens de faire quelque chose avec Lita Ford, genre, il y a un an. j’ai ça [‘Metal Hall Of Fame’] prix… Je pourrais lui donner ce prix. Je l’ai eu un an avant. En fait, au Wacken [Germany at the Wacken Open Air festival], les gars américains sont venus. Ils se sont envolés pour le Wacken et j’ai reçu ce beau prix. Oh, c’était tellement génial. Et puis je pourrais le donner à Lita Ford un an plus tard. Et nous avons dit, ‘Nous devons faire quelque chose [together].’ Parce que nous nous connaissons depuis le début des années 80. Nous avons fait de nombreuses séances photo [together] et a eu beaucoup de rires. Et nous avons fait quelque chose de sympa en studio. Et ce sera finalement sur son dossier. Oui, nous avons fait quelque chose.”

En janvier dernier, Lita Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que son nouvel album contient “certains des meilleurs jeux de guitare” qu’elle a entendus “depuis des décennies”. Elle a ajouté: “Et je ne souffle pas de la fumée dans mon cul, mais Gary et je l’ai juste cloué avec la guitare jouant sur ce disque.

“Je suis un grand fan des gens comme Dick Wagner et Steve Hunter de Alice Cooper‘s ‘Bienvenue dans mon cauchemar’. Je veux dire, il y a de très bons guitaristes en duo — [JUDAS PRIEST‘s] Glenn Tipton, KK Downing… Ces guitaristes n’existent plus, ils n’existent tout simplement plus. Si vous voulez les entendre, vous devez remonter un peu dans le temps et les extraire dans votre bibliothèque préférée, votre catalogue de musique préféré. Mais je pense Gary et je l’ai vraiment cloué sur ce prochain album. C’est genre, oh mon Dieu. Je pleure – je pleure juste en écoutant ce truc. C’est tellement dur à cuire.”

En 2019, Lita Raconté La voix de métal que son nouvel album comprendra une chanson intitulée “Monstres”, qui a été inspiré par des chefs de culte infâmes comme Charles Manson et David Koresh. “C’est juste des trucs vraiment sombres et méchants – le lavage de cerveau des gens et tout le reste [Koresh] l’a fait, et a fait boire du Kool-Aid à tous ces gens », a-t-elle dit. « Mais encore une fois, cela pourrait être quelqu’un comme votre avocat, ou ce pourrait être quelqu’un comme votre mère qui est le monstre de votre vie. Ce pourrait être votre gestionnaire. Vous ne savez jamais qui sera le monstre de votre vie.”

Guéla dernière sortie de 2016 était “Capsule temporelle”, une collection de chansons qui ont été enregistrées par Lita dans le passé, mais jamais mis à disposition auparavant.

Il y a cinq ans, Lita publié une autobiographie, “Vivre comme un fugueur : un mémoire”, passant par Livres de la rue Dey (Auparavant ça livre), une empreinte de Éditeurs HarperCollins.



Tellement excité de vous dire les gars que j’ai une collaboration impressionnante en cours avec ma chère amie, Lita Ford. Nous étions juste… Publié par DORO le jeudi 5 décembre 2019

