Doro sortira “Triumph And Agony Live” en septembre

A l’occasion des 35 ans de DÉMONISTE‘s « Triomphe et agonie » album, Doro Pesch libérera “Triumph And Agony Live” dans divers formats, y compris CD, vinyle, cassette, DVD, Blu-ray et un énorme coffret, du 24 septembre au Dorosa propre étiquette, Productions de diamants rares.

Doro dit : « J’ai toujours rêvé de jouer le ” Triomphe et agonie “ album dans son intégralité en live. La première fois que nous l’avons fait, c’était à Roche de Suède suivi d’une grande tournée aux USA et en Espagne, et d’autres grands festivals comme Graspop et Roche de Norvège.”

Concernant “Triumph And Agony Live”, Doro dit : “C’est l’un de mes disques préférés que nous ayons jamais fait ! Il comprend certains de nos grands hymnes classiques comme ‘Tout ce que nous sommes’, ‘Für Immer’ et “Je règne sur les ruines” ainsi que les favoris des fans comme « Tango en métal », « Avertissement de trois minutes », ‘Baiser de la mort’ et ‘L’est rencontre l’Ouest’, sans oublier l’ouverture de l’album headbanging « Toucher du mal ». Je suis super excité de laisser les fans l’entendre et le voir!”

La pochette et la liste des morceaux seront dévoilées sous peu.

Avant une apparition au 2017 Festival de rock suédois, Doro a expliqué pourquoi c’était le bon moment pour sortir et jouer le « Triomphe et agonie » chansons à nouveau : « Eh bien, parce que nous avons le 30e anniversaire de ce gros disque. Il s’appelait ” Triomphe et agonie “, et c’était le plus gros record. Je pense que c’était l’un des meilleurs disques. Et je me suis dit : « Mec, nous devons jouer une fois tout l’album dans son intégralité », et nous ne l’avons jamais fait auparavant. Et puis j’ai appelé mon ancien guitariste, Tommy Bolan, et il a joué sur tout le disque, il a joué tous les solos. Et je lui ai demandé s’il était dans cette idée, faire quelques spectacles avec juste le ” Triomphe et agonie “ album puis quelques rappels. Et il a dit : ‘Oh, faisons-le. Je suis prêt.’ Et puis nous avons tout répété, oui, la semaine dernière, et je pense que ça sonne vraiment bien. Nous jouons des chansons que nous n’avons jamais jouées auparavant, mais je pense qu’elles sonneront vraiment incroyables. Et je suis très excité.”

Dans une interview en 2000 avec Règles de métal, Doro a déclaré à propos de DÉMONISTE: “J’ai tellement aimé ça et mon cœur et mon âme y étaient tellement. J’étais totalement dévasté quand il s’est séparé et il s’est séparé non pas à cause du groupe mais à cause de toutes les conneries qui l’entouraient. C’était les maisons de disques, la direction, tout. Le groupe n’avait plus aucun contrôle – tout le monde l’avait, et le groupe n’en avait pas. C’était vraiment difficile et il y avait beaucoup de problèmes et j’en ai eu le cœur brisé. Mais ces temps étaient géniaux, mec, ça était génial ! Je les chérirai toujours. J’aime penser aux bons moments.”

Doro Raconté Préparez-vous à rocker ! que « tout s’est mis en place » pour DÉMONISTE après « Triomphe et agonie » a été libéré. “La maison de disques était totalement derrière ça, MTV mettre notre chanson ‘Tout ce que nous sommes’ en grosse rotation, ce qui était un gros plus, je dois dire, les fans étaient là et le métal était à son apogée entre 1987 et 1988. Parfois on souhaite que tout se mette en place, mais c’est très rare que ça arrive comme les choses ont besoin fonctionner comme une montre.”

Doro travaille actuellement sur du matériel pour un nouvel album studio, prévu pour 2022. Le LP sera la suite de “Forever Warriors, Forever United”, qui est sorti en 2018. Le double album comportait 19 titres réguliers et six chansons bonus.

Crédit photo: Tammy Vert

