La harpe fait depuis longtemps partie de la musique classique. Mozart l’a utilisé, de manière mémorable, dans son Concerto pour flûte, harpe et orchestre, et les compositeurs de l’ère romantique en Europe l’ont largement mis en valeur. L’instrument invoque des images de la noblesse dans les salons de musique ou des anges parmi les nuages. Ce n’est que des siècles plus tard que la harpe sera transformée d’un instrument uniquement d’orchestre en un élément élégant dans le monde du jazz. La femme responsable de cette innovation est la compositrice de jazz née à Detroit, Dorothy Ashby, qui a sorti son premier album révolutionnaire, The Jazz Harpist en 1957, présentant au monde un tout nouveau son et une toute nouvelle utilisation de l’instrument à cordes.

Ashby connaissait déjà bien la composition et l’interprétation de jazz avant de devenir artiste d’enregistrement. Son père, le guitariste Wiley Thompson, a animé des jam sessions dans leur maison de Detroit avec des musiciens de jazz locaux. Ashby a gagné ses côtelettes en s’asseyant et en jouant du piano. Elle a continué à étudier le piano au Cass Technical High School, le lycée historique de Detroit qui compte des diplômés comme Donald Byrd, Regina Carter, Zeena Parkins et Geri Allen. Dans le programme de musique de Cass Tech, elle a eu l’occasion d’explorer de nombreux instruments, dont la harpe. Le programme de harpe et de chant de l’école était – et est toujours – estimé dans le monde de la musique, et l’éventuelle professeure d’Ashby était l’une des meilleures, une femme nommée Velma Fraude. “[Velma] était un peu une pilule, mais c’était une enseignante vraiment incroyable », se souvient Zeena Parkins dans un entretien avec Pitchfork en 2010. « Il fallait s’aligner, mais si vous décidiez de partir avec elle, vous appreniez vraiment à jouer de l’instrument.

Cass Tech a initié les étudiants à une formation de niveau maîtrise où ils n’ont peut-être jamais pensé à la harpe, en raison d’un manque d’exposition ou d’accès. Certains produits du programme renommé ont décidé de poursuivre leurs talents de manière à la fois traditionnelle et plus contemporaine, comme l’alun Pat Terry Ross, qui est devenu l’un des membres les plus anciens du Michigan Opera Theatre, mais était également un joueur de session régulier pour Motown. Ashby a continué à étudier le piano à la Wayne State University, mais a opté pour la harpe en essayant de percer sur la scène jazz de Detroit des années 50. Ce n’était pas facile, mais elle avait des alliés comme le flûtiste Frank Wess, qui est devenu un collaborateur fréquent et a arrangé ses premiers contrats d’enregistrement. Au début des années 1960, Ashby et son mari John ont également animé une émission de radio de quatre heures deux fois par semaine où ils ont parlé des sorties de jazz, des problèmes de la scène du jazz et de passer en revue les performances. Elle a également écrit des critiques d’albums pour le Detroit Free Press, ce qui lui a permis d’être une voix et de contribuer à la conversation autour du genre.

Mais la voix d’Ashby a été entendue le plus fort dans le monde via sa musique. Au cours de sa carrière, elle a enregistré 11 albums complets en tant que chef d’orchestre. La sortie la plus célébrée était Afro-Harping de 1968. The Wire l’a décrit en 2003 comme « un mélange humide de soul, de jazz et de funk délicieusement marqués… sur lequel les fans d’Ashby jouent comme une brise océanique ». Sur le robuste album ethno-jazz de 1970 The Rubaiyat of Dorothy Ashby, Ashby a également joué du koto, un instrument japonais à 13 cordes, montrant jusqu’où son son pouvait aller.

Dorothy Ashby est reconnue pour avoir été la première artiste à traduire la harpe en bebop et en jazz d’une manière réelle – avant même le contemporain (et son collègue Cass Tech alun) Alice Coltrane commencé à enregistrer avec l’instrument. Mais elle était aussi connue pour manipuler le son de la harpe de diverses manières, imitant parfois même le son de la guitare jazz de son père. Au sein de son expérimentation, le son d’Ashby s’est déplacé de manière relativement linéaire par rapport aux sons modaux de ses premiers albums de jazz. Ses derniers albums, bien qu’uniques, ont toujours été digestes et élégants. Cette expérimentation et cette adaptation du son étaient probablement par nécessité ; quelques années avant sa mort, Ashby a parlé aux multiples couches de ses défis de carrière, déclarant : « Cela a peut-être été un triple fardeau dans la mesure où peu de femmes se font connaître comme joueuses de jazz. Il y a aussi le lien avec les femmes noires. Les publics que j’essayais d’atteindre n’étaient pas intéressés par la harpe, l’époque – classique ou autre – et ils n’étaient certainement pas intéressés à voir une femme noire jouer de la harpe.

Plus tard dans sa carrière, elle a commencé à figurer de plus en plus sur des disques pop, y compris Stevie Wonder‘s “Si c’est magique,” Minnie Ripertonde “Love and Its Glory” et I Am Love de Peabo Bryson. Son héritage se perpétue également via le hip-hop. Ashby a été échantillonné par Jay Z, Kanye West, Flying Lotus, Madlib et bien d’autres. Plus récemment, sa version de « Windmills of Your Mind » peut être entendue sur « Final Fantasy », une piste sur CanardL’opus sombre de 2018, Scorpion.

Coltrane (qui est également allé à Cass Tech et a appris la harpe sous la tutelle de Velma Fraude des années plus tard) a été célébré avec d’innombrables rééditions et réévaluations au cours des dernières années. Ashby mérite le même genre de reconnaissance, vivant comme un incontournable de l’histoire du jazz et de la musique. D’une certaine manière, cependant, elle l’a déjà fait. Elle est un héros pour certains des musiciens les plus respectés au monde – dont Ross, qui attribue sa carrière à Ashby lui permettant de pratiquer chez elle pendant les vacances universitaires – et ils gardent son héritage vivant en l’intégrant dans leurs expressions musicales personnelles. Sans Dorothy Ashby, la harpe ne sonnerait pas comme elle le fait aujourd’hui. Dans une interview de 1970, elle a dit : « Un collègue harpiste [recently] demandé si j’étais un disciple de Grandjany ou de Salzedo. Je devais dire que j’étais un disciple d’Ashby car, après tout, je devais créer ma propre technique pour obtenir ce que je voulais de l’instrument. Ashby est un pont et un marqueur de la fin d’une ère de la musique et du début du son moderne et exploratoire de la musique.

