Dorothy sort un nouveau single “What’s Coming To Me”

Dorothée revient aujourd’hui avec son nouveau single puissant et plein d’âme, “Ce qui m’arrive”. Le cantique du blues marécageux raconte le temps qu’elle a passé loin depuis son dernier disque encensé, au cours duquel elle s’est réévaluée et a trouvé de la force dans ses racines rock and roll. La révélation émouvante chantée à travers DorothéeLa voix mémorable de “est une histoire sur le fait de chasser un démon et de se racheter – une métaphore de la dépression ou de la dépendance”, révèle-t-elle. “Je pense que c’est quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier. Tout le monde est aux prises avec quelque chose.”

Réalisé par de fréquents ÉCRASER DES CITROUILLES collaborateur et artiste visuel Linda Fraise, la vidéo audacieuse pour “Ce qui m’arrive” présente une iconographie spirituelle, des costumes saisissants et un exorcisme complet – une représentation émouvante qui préfigure une ère nouvelle et provocante pour la chanteuse.

“Ce qui m’arrive” est disponible aujourd’hui dans tous les détaillants numériques sur Roc Nation. La piste devrait apparaître sur Dorothéele prochain album de , “Dons du Saint-Esprit”, qui est provisoirement attendu plus tard cette année.

Dorothée a récemment déclaré à propos de son évolution musicale jusqu’à présent : « Le premier disque [2016’s ‘Rockisdead’] était plus heavy, influencé par le hard rock, puis le deuxième disque [2018’s ’28 Days In The Valley’] était une déviation dans la terre de LSD. J’ai l’impression d’être prêt à prendre un risque. Mais pour mon ADN et pour ce que j’aime et ce qui me semble authentique, le rock and roll est la voie à suivre, même le hard rock. Il y a quelque chose dans le rock où cette autre personne sort, et je deviens un dur à cuire, et cela me donne la permission de le faire. Et aussi juste pour évacuer ma frustration ou mon chagrin ou quoi que ce soit d’autre.”

Dorothée Martin est né à Budapest mais a grandi à San Diego. Enfant, elle a commencé à chanter tôt et s’est finalement rendue à Los Angeles. Pierre roulante nommé Dorothée l’un des 50 meilleurs nouveaux artistes de 2014 et peu de temps après, Jay Z‘s Roc Nation signé Dorothée.



