Dorothy Steel, actrice de « Black Panther », décédée à 95 ans

L’une des stars du succès au box-office de Ryan Coogler, Black Panther, est décédée. Dorothy Steel, une actrice qui a fait ses débuts dans l’industrie à la fin des années 1980, est décédée dans la matinée du vendredi 15 octobre dans sa maison de la région de Detroit. Elle avait 95 ans et a joué dans le film en tant qu’aînée tribale. L’annonce de sa mort a été faite par l’agent de Steel, Cindy Butler. Butler a fait l’annonce sur sa page Facebook, écrivant: « C’est avec le cœur lourd que j’annonce ce matin que Dorothy Steel a fait la transition ce matin dans sa ville natale de Detroit. C’est ce qu’elle voulait… être à la maison. »

Butler a ensuite réfléchi au travail de Steel et à leur temps ensemble, ajoutant: « Merci Mme Dorothy de m’avoir donné l’opportunité de surfer sur cette vague avec vous. Merci à tous les directeurs de casting qui ont embauché Mme Dorothy. Merci au monde pour l’aimer de loin. J’ai reçu des appels de partout dans le monde voulant interviewer ou faire une photo bio de sa vie. Elle était très select. «

En plus de Black Panther, les crédits de Steel incluent le film original de la chaîne Hallmark, Christmas Wishes & Mistletoe Kisses, ainsi que Jumanji: The Next Level.

Butler’s a terminé sa déclaration en écrivant: « Par Mme Dorothy, elle m’a dit de dire à tout le monde que les arrangements et les fleurs à envoyer seront publiés via Facebook. Elle me disait toujours quoi faire. C’était ma Mme Dorothy …. ………WAKANDA POUR TOUJOURS. »

On ne sait pas si Steel participera ou non à la suite, Black Panther: Wakanda Forever. Il s’agit de la deuxième perte que le film a subie au cours de l’année écoulée. L’acteur principal Chadwick Boseman est décédé en 2020 après une bataille contre le cancer du côlon. Il est prévu d’honorer Boseman dans la suite du film. Il n’y a pas eu de mot sur si oui ou non la même chose sera faite pour Steel.