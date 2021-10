Dorothy Steel, connue pour son rôle dans « Black Panther », décède à 95 ans

La série de films Black Panther de Marvel a perdu un autre leader.

Dorothée Acier, qui a fait ses débuts au cinéma en tant que chef de tribu dans le blockbuster de 2018, est décédée vendredi à l’âge de 95 ans, selon les médias. La cause du décès n’a pas été signalée.

L’actrice, qui a joué le rôle de Merchant Tribe Elder dans Black Panther, a de nouveau été castée dans la suite Black Panther 2, qui est actuellement en tournage à Atlanta. Elle a été transportée par avion dans sa ville natale de Detroit pour passer ses derniers jours, rapporte WSB-TV.

Dorothy Steel (Photo : iSubmit Talent & Modeling Agency)

La quintessence de l’adage selon lequel « il n’est jamais trop tard », Steel a d’abord poursuivi une carrière d’actrice à l’âge de 88 ans. Elle était incrédule lorsqu’elle a marqué le rôle dans la série de films révolutionnaire.

Avec les encouragements de son petit-fils, Steel a auditionné pour Black Panther et a reçu un rappel dans l’heure, la mettant dans une ligue avec les vétérans d’Hollywood comme feu Chadwick Boseman, dont le caractère en tant que roi de Wakanda a été conseillé par Merchant Tribe Elder, et Angela Bassett, la reine du Wakanda.

Steel a d’abord hésité à auditionner pour le personnage, rejetant le projet comme une « bande dessinée », avant que son petit-fils ne la convainque de le faire, selon le Washington Post, ce qui a finalement conduit à sa participation à l’un des films Marvel les plus rentables. Des sorties d’univers de tous les temps.

« C’était tout simplement incroyable, c’était vraiment le cas », a déclaré Steel à propos de Black Panther en 2018, rapporte WSB-TV. « Si quelqu’un m’avait dit que je serais acteur, j’aurais dit que tu devais être fou. »

Steel a déclaré que son rôle d’aînée tribale était approprié, d’autant plus que sur le plateau, elle était également la grand-mère résidente.

Dorothy Steel en tant que Merchant Tribe Elder dans « Black Panther ». (Photo : iSubmit Talent & Agence de mannequins)

« Chadwick [Boseman] le roi. Chaque jour, il s’assurait que si j’étais sur le plateau, il viendrait et s’assurerait de me faire un gros câlin et un gros bisou », a déclaré Steel, a rapporté le Grio précédemment. « Nous étions un grand creuset de Noirs et nous savions que nous faisions quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant », a ajouté Steel.

Avant d’être choisie pour Black Panther, Steel est apparue à la télévision, dont un épisode de The Trouble with Going Somewhere en 2015 et quatre épisodes de Saints & Sinners de 2016 à 2018. Après Black Panther, elle a été choisie pour un épisode de The Oval et a joué le rôle de Village Elder dans Jumanji: The Next Level. Elle avait dit que Black Panther 2 serait sa dernière apparition à l’écran.

Steel est né le 23 février 1926 à Détroit. Au cours de sa première carrière, elle a travaillé pour le gouvernement fédéral pendant des décennies, prenant sa retraite en tant qu’agent principal des recettes pour l’Internal Revenue Service en 1984.

Elle a ensuite appelé les îles Vierges chez elle pendant 20 ans avant de déménager en Géorgie pour être près de son fils et de son petit-fils, selon le Post.

Steel dit que son acte de foi s’est avéré être l’une de ses plus grandes bénédictions et elle a encouragé les autres à faire de même.

« Gardez l’esprit ouvert et gardez confiance en vous que vous pouvez faire cette chose », a déclaré Steel au Post dans une interview en 2018. « Tout ce que vous avez à faire est de sortir et d’essayer. Et si vous n’y arrivez pas sur la première étape, sortez à nouveau et vous trouverez quelque chose sur lequel vous pouvez marcher. Mais ne vous contentez pas de vous asseoir. La vie ne consiste pas seulement à s’asseoir. La vie consiste à sortir.

