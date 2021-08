Dorsey justifie sa position pro-Bitcoin, dit qu’il ne « trolle » pas Ethereum

in

Jack Dorsey. Source : capture d’écran d’une vidéo, Youtube / Ted

Jack Dorsey, le suprême et archiviste de Bitcoin (BTC) de Twitter, ha s’est tourné vers sa propre plate-forme pour justifier sa position uniquement sur le BTC, attisant la colère des défenseurs d’Ethereum (ETH) et commentant « avec désinvolture » que les comptes Twitter pourraient un jour être liés aux portefeuilles Lightning Network.

Dorsey a été occupé à interagir avec les membres de la communauté crypto de tous les côtés de la clôture BTC-ETH ces dernières heures, déclarant qu’il n’était “certainement” pas dans BTC “pour l’argent” car il avait l’intention de “donner tout le mien”. Au lieu de cela, a-t-il soutenu, il est “dedans pour aider à réparer l’argent”.

Mais les défenseurs de l’ETH sont en colère depuis que Dorsey a partagé un article non lié à la cryptographie avec une capture d’écran contenant un article d’un compte Twitter proclamant que l’ETH était “une arnaque”.

J’ai utilisé @getvicarious pour créer et synchroniser une liste de tous les comptes que je suis, j’ai défini cette liste pour qu’elle soit inversée cron, na… https://t.co/eObp7626ek – jack⚡️ (@jack)

Cela a inévitablement déclenché des accusations de la part des membres de la communauté des EPF affirmant que Dorsey les trollait, une accusation à laquelle il a ensuite été confronté en affirmant qu’il ne “traînait pas” ou ne “combattait” pas des “projets” rivaux, mais plutôt “conservait”. ETH” n’était pas une bonne idée. ” . “

La guerre des mots s’est poursuivie sur plusieurs fronts, car Dorsey a déclaré qu’il ne “croyait pas qu’une entreprise devrait” posséder “l’espace NFT. [token no fungible]», Se référant au fait que la plupart des grands projets NFT ont tenté d’utiliser la blockchain Ethereum.

Les passionnés d’ETH ont été irrités par les commentaires de Dorsey, l’un d’eux écrivant que “Big Tech a peur d’Ethereum” car cela “perturbe Big Tech”.

Dorsey s’y est opposé, commentant :

« Perturber la « grande technologie » est exactement ce dont j’ai besoin et ce que je veux. Cependant, aucune technologie ne le fera à elle seule. »

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer sa “haine ETH”, Dorsey a répondu :

« Se concentrer sur une chose, ce n’est pas haïr les autres. J’ai fait connaître mes inquiétudes au sujet des autres par rapport au Bitcoin. Les principaux sont les principes fondamentaux, la sécurité et la centralisation. »

Dorsey a également écrit qu’il “était d’accord” avec un commentaire déclarant que “tous les comptes Twitter devraient avoir une adresse de portefeuille pour stocker NFT”, une décision qui “bénéficierait à l’écosystème de l’ETH bien plus qu’à Twitter”. Mais il réfléchit :

“Cependant, tous les comptes Twitter peuvent être liés à un portefeuille Lightning [Network] … “

Il a également précisé qu’il ne s’était pas concentré sur le « Lightning Network for NFT », mais sur « Lightning pour permettre une monnaie pour Internet ».

Sur Reddit, la mention “décontractée” de Dorsey de la possibilité de lier des comptes de médias sociaux au réseau a été accueillie avec beaucoup d’approbation, un Redditor exhortant le PDG à “le faire”, et un autre déclarant que cette décision pourrait contribuer à stimuler la croissance. à la barre des 100 000 $ avant la fin de l’année.

Quoi qu’il en soit, la communauté des EPF était clairement indignée par ce qu’elle percevait comme un affront. @iamDCinvestor a estimé que Dorsey “doubler contre Ethereum deviendra l’une des plus grandes erreurs de calcul de l’histoire du Web” car “il existe une énorme opportunité pour les médias sociaux et d’autres sites Web prêts à adopter Ethereum Web3, pas de portefeuilles éclair liés à votre compte que personne se soucie. “

À cela, Dorsey a répondu :

« Je me concentre sur une devise native pour Internet. C’est tout.”

Sur le subreddit r / Ethereum, certains membres ont affirmé que “BTC ne menace pas votre entreprise et votre richesse”, alors que l’inverse était vrai pour ETH, tandis qu’un autre a écrit: “ETH signifiera un Internet décentralisé que des gens comme Dorsey et Facebook Mark Zuckerburg ne peut ni manipuler ni censurer. Personne n’utilisera ses plateformes quand Internet 3.0 sera ouvert et gratuit.”

D’autres personnalités notables de l’espace crypto ont également offert leur morceau de sable. , et l’avocat général de Compound Finance Jake Chervinsky a déclaré qu’il était “totalement heureux” que Dorsey soit “exclusivement concentré” sur Bitcoin, même s’il s’agissait d’une “opinion impopulaire”. Certains ont suggéré que cette opinion n’était en fait “pas impopulaire du tout”.

Et le PDG de Laboratoires Solana, Anatoly Yakovenko, a offert un type de réponse différent, écrivant que “99 % du défi consiste simplement à faire entrer les gens dans la crypto”.

Yakovenko a suggéré que si Dorsey “reçoit 100 millions par le biais de l’auto-garde, il pourra les conserver en bitcoin” de la même manière que Microsoft ‘s’ Bill Gates, était capable de contenir le Web dans Internet Explorer’.

____

Autres réactions :

@laurashin @ TerminalVeloc17 @garrytan @ KavitaGupta19 @jack @VitalikButerin Et voilà. Il vient de faire ses devoirs… https://t.co/4luK2H4xzr – Yves ennaïm 🌿 (@ZLOK)

@MaxieRyan Les luttes internes n’ont aucun rapport avec la trajectoire sur laquelle nous sommes, ce sont toutes des caresses auto-indulgentes de caresses d’ego.… Https://t.co/lg7Z0wms5n – Scotty du marketing (@ScottyfromNZ)

_____

Apprendre encore plus:

– Bitcoin et Ethereum peuvent coexister avec DeFi en réunissant les deux

– #ethgate éclipse les grandes nouvelles, mais aide Ethereum avec des mèmes au milieu de la crise en Éthiopie

– Bitcoin est meilleur qu’Ethereum dans ces quatre choses

– Ethereum, Solana, Polygon & Co forment un nouveau marché chaud pour les blockchains

– Ethereum doit faire plus pour maintenir sa domination dans un avenir multi-chaînes

– Twitter Bluesky trouve un nouveau leader, Square crée une équipe de portefeuille Bitcoin

– C’est ce que tout le monde a manqué sur The Dorsey, Musk and Wood Bitcoin Talk

– Square cible l’activité Bitcoin DeFi