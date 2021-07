Dortmund abandonne le possible départ de Haaland

28/07/2021 à 21:04 CEST

Hypothèses sur le possible Départ de Haaland Ils n’ont pas arrêté depuis des semaines et ce mercredi Sebastian Kehl a parlé, le directeur sportif de Dortmund précisant que Haaland continuera dans le club jaune.

Sebastian Kehl, a prévenu que “personne ne devrait sous-estimer le Borussia Dortmund“sur le départ possible de Haaland cet été. Le Norvégien a un contrat et il n’est pas prévu Que cet engagement soit rompu cet été, quel que soit le chiffre relevé. Le directeur sportif a parlé dans ‘Bild’ de l’avenir de l’attaquant norvégien dans la même veine que Zorc et qu’il a répondu très sèchement avec un simple “Oui“que Haaland continuera de porter le maillot jaune après le 31 août.

Pour renforcer sa réponse, il a cité les récentes négociations avec Malen, un attaquant qui a été signé du PSV, dans lequel il a dû s’asseoir avec Mino Raiola représentant de cela et Haaland. « Dans les pourparlers avec Mino Raiola pour le transfert de Malen, J’avais pas l’impression qu’on devait se revoir à cause d’Erling“Il a assuré la publication allemande. Il a également décidé de se prononcer de manière très critique sur les différentes informations et rumeurs qui sont apparues chaque jour à propos du pourboire norvégien. Le président explique publiquement que Haaland ne sortira pas, mais il sait que ce ne sera pas le cas. assez pour mettre un terme aux rumeurs. “Nous avons insisté mille fois sur le fait que nous ne voulions pas donner Haaland et que nous ne le vendrons pas cet été, mais on voit que, de toute façon, rien ne change quoi qu’on dise« Il a expliqué. Il a voulu mettre l’exemple de Jadon Sancho sur ce point précis.. L’Anglais vient d’être vendu à Manchester United, mais l’année dernière, le club allemand a affirmé que Ils n’allaient pas se débarrasser de lui et le joueur n’est pas sorti. Kehl a prévenu que cela arriverait même chose avec Haaland. “La même chose s’est produite avec Jadon Sancho l’année dernière jusqu’au dernier jour de la période de transfert et le résultat est connu. En d’autres termes, personne ne devrait nous sous-estimer », a-t-il déclaré.