Dortmund accepte l’amendement Haaland pour donner un grand ascenseur à Liverpool et Man Utd

Le Borussia Dortmund a convenu d’une modification de contrat avec Erling Haaland et l’agent Mino Raiola qui pourrait augmenter les chances que le Norvégien soit lié à la Premier League, selon un rapport.

Haaland, 21 ans, est déjà l’un des atouts les plus précieux du football mondial. Depuis qu’il a déménagé à Dortmund en 2020, le tueur à gages longiligne a opéré exactement un but par match. Il a commencé la saison en cours avec brio, marquant cinq buts et trois passes décisives lors de ses trois premières sorties.

En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir Haaland lié aux clubs d’élite européens au cours de l’été. Cependant, après avoir déjà perdu Jadon Sancho contre Man Utd, Dortmund était doublement déterminé à conserver son attaquant clinique.

En effet, une étiquette de prix signalée de 150 millions de livres sterling a été placée sur sa tête. Cela a suffi à dissuader tous les prétendants, la partie la plus intéressée – Chelsea – ayant choisi de re-signer Romelu Lukaku à la place.

Néanmoins, il a été largement reconnu que Haaland conserve une clause de libération dans son contrat qui rendra une décision l’été prochain beaucoup plus viable.

Selon le Mirror, le montant du rachat serait fixé à 75 millions d’euros (63,9 millions de livres sterling). À ce prix, la liste des meilleurs clubs poursuivant le Norvégien dans 10 mois devrait être longue.

Cependant, citant le point de vente allemand Sport 1, il est révélé que Dortmund pourrait encore recevoir des frais plus élevés. C’est parce que le club aurait négocié une augmentation de 15 millions d’euros (12,7 millions de livres sterling) de ses frais de libération.

L’amendement sera déclenché en attendant les performances de Dortmund au cours de la saison en cours. Les détails au-delà de cette déclaration générale sont minces sur le terrain.

L’agent Raiola et le père de Haaland, Alf-Inge, ont reçu la proposition en avril et ont apparemment accepté.

Avec Haaland pouvant désormais coûter 12,7 millions de livres sterling supplémentaires, l’avantage pourrait désormais résider dans les prétendants de la Premier League.

Le Real Madrid est connu pour détenir un intérêt. Bien que comme des rivaux acharnés de Barcelone, ils éprouvent des difficultés financières. Une dépense de 76,6 millions de livres sterling pourrait être difficile à rassembler même l’année prochaine, avec une acquisition d’agent libre de Kylian Mbappe potentiellement plus viable.

Un transfert vers la puissance allemande du Bayern pourrait plaire. Bien qu’ils ne semblent pas disposés à sanctionner un mouvement alors qu’ils ont toujours Robert Lewandowski toujours fort. En effet, c’était une position qu’ils ont clairement exprimée interrogé sur Haaland plus tôt ce mois-ci.

Cela laisserait la porte entrouverte aux équipes anglaises qui ont montré cet été qu’elles sont capables d’absorber les coups financiers engendrés par la pandémie de Covid-19 mieux que leurs homologues européennes.

Un rapport récent a indiqué que Man Utd et Liverpool seraient les prétendants les plus probables. Les Reds de Jurgen Klopp en particulier ont été pressentis pour conclure un accord.

Dortmund reste-t-il une possibilité ?

Haaland devrait quitter Dortmund à la fin de la saison en cours. Cependant, le manager Marco Rose a insisté sur le fait que son attaquant mortel pouvait toujours rester en noir et jaune.

“Il a toujours un contrat à long terme avec nous”, a déclaré Rose à Sport Bild. «Ce n’est pas nécessairement parce que le public parle constamment de son départ du BVB l’été prochain que cela doit être le cas.

«En fin de compte, Erling doit décider lui-même où il voit son avenir.

“En tout cas, nous sommes heureux qu’il joue actuellement pour nous – et, qui sait, ce sera peut-être encore plus qu’une seule saison si nous écrivons une histoire extraordinaire ici.”

