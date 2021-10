Dortmund détaille la position de transfert de Bellingham au milieu de la confirmation de Liverpool

Il a été confirmé que Liverpool était en lice pour signer la sensation anglaise Jude Bellingham, bien qu’un chef du Borussia Dortmund ait détaillé la lutte difficile à laquelle ils sont confrontés pour réussir le coup d’État.

A seulement 18 ans, Bellingham est déjà l’une des stars les plus cotées d’Angleterre. Mais pour le superbe partenariat entre Declan Rice et Kalvin Phillips, l’adolescent de Dortmund serait probablement déjà un titulaire régulier pour les Three Lions.

Depuis qu’il a déménagé en Allemagne depuis Birmingham City en 2019, la réputation de Bellingham a grimpé en flèche. Il a commencé à ajouter des retours offensifs à son jeu cette saison, marquant trois buts et sept passes décisives en seulement 15 matchs depuis le milieu de terrain central.

Naturellement, Bellingham est apparu sur le radar d’une multitude d’équipes d’élite anglaises.

Manchester United est un admirateur, mais c’est Liverpool qui a établi les liens les plus récents. En effet, un rapport publié mardi a insisté sur le fait que Jurgen Klopp était «désireux» de faire sensation.

Comme on pouvait s’y attendre, Dortmund est extrêmement réticent à vendre. Pour aider leurs chances de convaincre Bellingham de rester sur place, on dit qu’ils sont envisage de signer le frère de Jude, Jobe, également de Birmingham City.

Maintenant, le chef de Dortmund, Sebastian Kehl, a fait le point sur la situation de Bellingham. Premièrement, il a confirmé que Liverpool, entre autres, reniflait autour de Bellingham.

« Il y a beaucoup d’intérêt autour de Jude Bellingham, pas seulement de Liverpool », a déclaré Kehl à Sport1 (via Fabrizio Romano).

Cependant, l’éloigner de Dortmund ne sera pas une tâche pour les âmes sensibles. Kehl a ajouté: «Mais il n’y a pas de résultat net et pas de clause de sortie.

« Il est aimé, il aime ça. Il n’y a aucun signe qu’il pourrait bientôt quitter le BVB »

En d’autres termes, le contrat de Bellingham ne contient pas de clause libératoire, comme c’est le cas avec Erling Haaland. Dortmund sera donc en mesure de contrôler la véritable valeur marchande du joueur si un prétendant agit dans son intérêt.

Le rapport d’hier du journal allemand Bild (via Sport Witness) a suggéré que l’enchère commencerait à environ 120 millions d’euros (101 millions de livres sterling).

Le chef influent de Liverpool « cherche un nouveau défi »

Pendant ce temps, le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, n’aurait pas de nouveau club aligné à la fin de son contrat, contrairement aux affirmations précédentes.

Edwards a négocié une multitude d’accords pour aider à construire l’équipe gagnante du trophée de Jurgen Klopp. Cependant, il a également orchestré des ventes de joueurs rentables.

Néanmoins, alors qu’il approche de ses 10 ans de travail à Liverpool, des rapports affirment qu’Edwards veut quitter le club sur un bon pied. Quant à savoir où il pourrait déménager, le président du Real Madrid, Florentino Perez, aurait les yeux rivés sur lui.

En fait, le chef de Los Blancos voudrait qu’Edwards aide à ouvrir une nouvelle ère pour les géants espagnols. Newcastle a également eu des liens avec lui, à la suite de leur rachat par un consortium dirigé par l’Arabie saoudite.

Selon Football Insider, cependant, Edwards « cherche plutôt un nouveau défi ». En effet, il n’a pas en tête un nouveau club ambitieux pour s’insérer en tant que chef des transferts.

Néanmoins, son avenir à Liverpool reste incertain. Il n’a pas encore convenu d’un nouvel accord et pourrait encore passer à autre chose.

