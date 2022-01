Dortmund dit à Erling Haaland de prendre une décision sur son avenir – rapport

Erling Haaland se serait vu imposer une date limite de décision pour son avenir par le Borussia Dortmund le 31 janvier. Le club allemand en a vraisemblablement un peu marre de voir son agent Mino Raiola danser à travers l’Europe au rythme de tous les grands clubs vantant leur joueur encore sous contrat jusqu’en 2024.

La décision de Haaland sur l’endroit où jouer son football la saison prochaine n’est pas une mince affaire. Le Norvégien va probablement terminer la saison à Dortmund avant de faire un pas avec la plupart des meilleurs clubs européens réputés passionnés par l’attaquant.

Le Real Madrid et Barcelone sont deux clubs fortement liés, le parcours du Barça vers la signature étant beaucoup plus semé de difficultés financières. Pourtant, même ainsi, le président Joan Laporta a déclaré publiquement qu’il pensait que « tout est possible ».

Quoi qu’il en soit, si cette date limite est réelle, il sera fascinant de voir ce qui fuit dans les médias avec Raiola à la barre.