Dortmund garde un œil sur le trio de Chelsea alors que l’homme vedette fait face à la sortie

L’équipe de Bundesliga Borussia Dortmund est en contact avec Chelsea alors qu’elle garde un œil sur trois étoiles, TEAMtalk peut exclusivement révéler.

Dortmund recherche de nouveaux ajouts alors qu’il se prépare au départ de l’attaquant vedette Erling Haaland. Le joueur de 21 ans devrait passer au cours de l’été une fois que sa clause de libération de 68 millions de livres sterling sera activée. Pratiquement toutes les meilleures équipes européennes espèrent le décrocher, y compris Manchester United, Manchester City et le Real Madrid.

Thomas Tuchel a également révélé récemment que Chelsea « parle » du bagagiste norvégien. En effet, il a révélé des discussions au sein du club à propos d’un swoop estival.

Dortmund sait qu’ils devront renforcer leur ligne avant en son absence. Ils cherchent à recruter un nouvel avant-centre ainsi qu’un ailier.

TEAMtalk comprend qu’ils sont en contact avec Chelsea sur Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et leur ancienne starlette Christian Pulisic.

Dortmund souhaite que Chelsea les tienne informés de leur disponibilité à l’avenir.

Werner débat de son avenir depuis que Lukaku a été recruté par l’Inter Milan en août, mais il a déclaré qu’il resterait concentré cette saison. L’Allemand est actuellement le partenaire de frappe de Lukaku, mais n’a pas encore retrouvé la forme qui l’a vu devenir l’homme principal du RB Leipzig.

Il n’a réussi qu’un seul but en championnat jusqu’à présent cette campagne et est actuellement sur la touche pour cause de blessure.

Hudson-Odoi est très bien noté à Chelsea mais a du mal à faire sa marque dans la première équipe. Il a disputé trois matches de championnat jusqu’à présent, le plus récemment lors de la défaite 7-0 de Norwich City.

L’ailier a impressionné, marquant le deuxième but des Blues, et a une chance d’imprimer sa marque sur l’équipe au milieu des absences de Lukaku et Werner.

Dortmund s’intéresse à lui, mais Hudson-Odoi a déjà reçu des regards admiratifs de leurs rivaux, le Bayern Munich.

Antonio Conte est-il le bon successeur potentiel d’Ole Gunnar Solskjaer pour Man Utd?

Pulisic, quant à lui, a souffert d’une blessure à la cheville cette saison. Sa seule apparition en championnat a eu lieu lors de la première journée contre Crystal Palace, au cours de laquelle il a marqué.

L’Américain espère un grand impact à son retour. Cependant, il est conscient de l’équilibre de Tuchel en attaque en raison de la profondeur de ses options.

Pulisic a une relation solide avec Dortmund car il s’y est fait un nom. Il les a aidés à remporter la coupe d’Allemagne en 2016-17.

Chelsea regarde l’attaquant du Paris Saint-Germain

Pendant ce temps, Goal – citant des articles dans la presse espagnole, prétendre que Chelsea s’intéresse à Mauro Icardi du PSG.

L’attaquant a du mal à trouver du temps de jeu depuis son arrivée dans la capitale française en juillet 2020.

L’arrivée estivale de Lionel Messi l’a poussé plus loin dans la hiérarchie. Icardi aura besoin d’un transfert s’il veut revenir à son meilleur niveau.

C’est là qu’intervient Chelsea. Ils étudient la possibilité de signer le joueur de 28 ans en janvier.

Il pourrait devenir le partenaire de Lukaku à l’avant, remplaçant essentiellement Werner. Cependant, les Bleus n’auront pas tout à leur manière.

Tottenham, la Juventus et l’AC Milan surveillent tous la situation. Ils pourraient rivaliser avec Chelsea pour sa signature dans la fenêtre d’hiver.

