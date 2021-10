Dortmund perd à nouveau Haaland sur blessure

22/10/2021 à 14:19 CEST

Marc del rio

Mauvaises nouvelles pour lui Borussia Dortmund. Après avoir commencé la semaine par une douloureuse défaite 4-0 en Ligue des champions contre l’Ajax, l’équipe allemande a annoncé aujourd’hui que sa star allait Erling haaland, sera absent du terrain pendant plusieurs semaines en raison d’un blessure dans le fléchisseur du hanches.

Grâce à la conférence de presse avant le match que Dortmund affrontera contre lui Arminie, la technique Marco Rose a rendu publique l’absence de Haaland, qui sera en congé plusieurs semaines, comme indiqué. De plus, Rose ne pourra pas non plus compter sur le Belge Thomas Meunier, ni avec Nico Schulz, avec une déchirure dans un ischio-jambier.

Marco Rose : « Thomas Meunier ne pourra pas jouer, Nico Schulz a une déchirure aux ischio-jambiers et Erling Haaland ne jouera pas et sera absent pendant quelques semaines en raison d’une blessure aux fléchisseurs de la hanche. » – Borussia Dortmund (@BlackYellow) 22 octobre 2021

Le Norvégien, qui vit une saison compliqué quant à blessure, est réapparu le week-end dernier avec son équipe et a été mot de passe en victoire pour 3-1 avant le Mayence 05, dans lequel il est l’auteur de deux buts. Bien qu’il n’ait pu contester six matchs dans ce que nous avons de Bundesliga, Haaland a toujours son instinct de buteur intact, et avec Robert Lewandowski, mène le classement des meilleurs buteurs. De plus, dans Champions, a également fait ses débuts avec un but lors de la victoire 1-2 de son équipe sur Besiktas.