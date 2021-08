Dortmund, pour oublier la mauvaise version contre Fribourg

27/08/2021 à 12h00 CEST

Le Borussia Dortmund de Marco Rose affronte la troisième journée de Bundesliga en accueillant un Hoffenheim invaincu au Signal Iduna Park. Après avoir perdu contre Fribourg de manière surprenante et échoué à battre le Bayern en finale de la Supercoupe d’Allemagne, le grand objectif est de retrouver la dynamique gagnante et de laisser de bons sentiments avant la pause.

Les Allemands, qui la saison dernière, ils ont remporté le DFB Pokal et ils étaient dans la lutte pour le titre de champion jusqu’à la dernière ligne droite, a entamé une nouvelle étape aux mains de l’ancien entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Avec Haaland et Marco Reus, mais sans Jadon Sancho, le les bourreaux ils veulent mettre fin à l’hégémonie bavaroise dans le football allemand et jouer à nouveau un bon rôle dans les tournois KO.

Devant, ils auront un Hoffenheim toujours compliqué, qui a battu (0-4) lors des débuts contre Augsbourg et sauvé un point (2-2) contre Unión Berlin et veut rester invaincu en début de saison.. De plus, lors des cinq derniers matchs, ils n’ont perdu qu’une seule fois contre le Borussia Dortmund : deux victoires, deux nuls et une défaite.

Haaland et Reus les deux bastions de Marco Rose

Le Borussia Dortmund a débuté la saison 2021/22 avec deux des personnalités les plus importantes du club à un niveau élevé : Erling Haaland a inscrit cinq buts et trois passes décisives lors des quatre premiers matchs du parcours, tandis que Marco Reus a ajouté deux buts et deux passes décisives..

Tous deux sont le rempart offensif du nouvel entraîneur et le discours principal pour concourir pour le titre de Bundesliga au Bayern et à Leipzig, les deux autres candidats clairs au trône que les Bavarois détiennent depuis 2012/13.