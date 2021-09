Dortmund se prononce sur l’avenir de Haaland

in

27/09/2021

Le à 10:04 CEST

Le Borussia Dortmund a réussi à conserver Haaland en été, mais toujours autour d’un local considéré comme sûr. Du moins, jusqu’à aujourd’hui : que le joueur continuerait un an de plus et repartirait muté à la fin de ce cursus. Cependant, du club teutonique ils ont envoyé ces dernières heures un avertissement à tous les prétendants de l’attaquant norvégien.

Le directeur général du club, Hans-Joachim Watzke, a déclaré à ‘Sport1’ que les spéculations entourant le départ de Haaland “sont des conneries”. “Certains experts disent: “Ils sont en bourse, ils vont devoir vendre Haaland cet été.” C’est de la foutaise. La décision de vendre à quelqu’un de notre club est prise uniquement par la direction », a commencé Watzke.

“Il n’a pas encore été décidé s’il partira réellement l’été prochain. Nous verrons.”ajouta le chef.

Enfin, Watzke a également fait référence à Mino Raiola. “La balle est dans le camp d’Erling. J’ai de bonnes relations avec Mino Raiola. Il n’est pas correct de croire que Mino ne pense qu’à l’argent. Il pense aussi à ce qui est le mieux pour le joueur”, a-t-il exposé.

FUTUR INCERTAIN

Il faut se rappeler que la moitié de l’Europe s’en prend à l’attaquant norvégien, dont les performances ne cessent de croître à Dortmund. Le Real Madrid semble bien placé pour reprendre ses services, même si Chelsea et PSG, qui pourrait perdre Mbappé, est également en situation financière pour faire face à la signature de l’attaquant. Le Barça a plus compliqué, en problèmes économiques.