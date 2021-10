Dortmund, Wolfsburg et Leipzig ne veulent pas perdre le sillage du Bayern

10/01/2021 à 21:37 CEST

Seulement six journées de Bundesliga ont été jouées mais Le Bayern a déjà montré votre candidature ferme à la revalidation du titre dixième année consécutive. Les hommes de Nagelsmann ont à peine renoncé au nul et ont un bilan de 23 buts en faveur et cinq contre. Dortmund et Leipzig sont appelés à ne pas perdre le sillage du champion de Bavière avant qu’il ne soit trop tard.

La boîte ‘borusser’ accueille Augsbourg dans un duel où il continuera sans Haaland. Rose a confirmé qu’il n’est pas prêt et qu’il n’ira pas non plus à la rupture avec la Norvège. Le but des jaunes est d’oublier la dernière défaite contre Gladbach même s’ils devront le faire, en plus sans le Norvégien, avec les absences de Coulibaly, Dahoud, Morey, Reyna, Schmelzer, Tigges et Zagadou.

Leipzig a moins d’absences, même si Halstenberg et surtout Olmo sont des pièces importantes dans l’équipe et ils ne seront pas contre Bochum. Jesse Marsch ne fait pas tout à fait mouche dans une équipe qui alterne victoires pour plusieurs défaites.

Dans un autre ordre, le match du jour ce samedi en Allemagne sera Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach. Ceux de Van Bommel, l’une des bonnes surprises de ce début de Bundesliga, ils reçoivent l’équipe toujours dangereuse des ‘poulains’.

Compositions probables :

Dortmund : Kobel ; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Witsel, Brandt ; Réus ; Malen et Moukoko.

Augsbourg : Gikiewicz ; Gumny, Gouweleeuw, Oxford ; Framberger, Caligiuri, Dorsch, Jensen, Pedersen; Zeqiri et Vargas.

Heure: 15h30

___________

Wolfsbourg : Châteaux ; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon ; Guilavogui, Arnold; Bakou, Waldschmidt, L. Nmecha ; et Weghorst.

Mönchengladbach : Sommer ; Ginter, Elvedi, Jantschke ; Scally, Zakaria, Koné, Netz ; Hofmann, Stindl; et Plaidoyer.

Heure: 15h30.

___________

Leipzig : Gulacsi ; Klostermann, Orban, Gvardiol ; Mukiele, Adams, Haidara, Angeliño ; Nkunku, Forsberg; et Poulsen.

Bochum : Riemann ; Bockhorn, Masovic, Bella ; Kotchap, Soares ; Losilla, Rexhbecaj; Antwi-Adjei, Löwen, Holtmann; et Polter.

Heure: 18h30.