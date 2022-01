Dose de rappel Covid-19 : pas besoin de se réinscrire sur CoWIN pour la « dose de précaution »

Le PM Modi a annoncé samedi 25 décembre 2021 des « doses de précaution », également connues sous le nom de rappel, pour les personnes âgées de 60 ans et celles présentant des comorbidités

Les personnes éligibles à la dose de précaution covid-19 n’auront pas à s’inscrire à nouveau sur l’application CoWIN pour obtenir un créneau, a confirmé la nouvelle à l’ANI, le Dr RS Sharma, chef de la plate-forme CoWIN. « Ceux qui sont éligibles à la dose de précaution (rappel) peuvent planifier leur rendez-vous de vaccination à partir du même compte (CoWIN), a déclaré le Dr Sharma à l’agence de presse ANI.

Les personnes éligibles à la dose de précaution #COVID19 n’ont pas à se réinscrire sur l’application CoWIN. Ils peuvent simplement prendre rendez-vous pour la dose de précaution à partir du même compte (CoWIN): Dr RS Sharma, chef de la plate-forme CoWIN pic.twitter.com/YcEnG716ke – ANI (@ANI) 3 janvier 2022

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé samedi 25 décembre 2021 des « doses de précaution », également appelées doses de rappel, pour les personnes âgées de 60 ans et celles présentant des comorbidités et une vaccination pour les enfants. La décision de la dose de rappel est intervenue lorsque de nombreux experts ont soutenu les doses de rappel face à la menace émergente de la variante Omicron Covid.

Lisez aussi: La troisième dose de vaccin peut augmenter l’efficacité contre Omicron à 88%, selon des études britanniques

Jour 1 de vaccination pour les enfants au milieu de la troisième vague de COVID

La vaccination des adolescents de 15 à 18 ans a commencé aujourd’hui au milieu de l’augmentation des cas de covid-19 et d’Omicron en Inde enregistrés dans plusieurs villes. Plus de 8 adolescents lakh se sont inscrits sur le portail CoWin du gouvernement pour obtenir Covaxin. Plus de 16 adolescents de 15 à 18 ans ont reçu la première dose de vaccin aujourd’hui. La campagne de vaccination a été réalisée suite à la concertation avec les écoles des hôpitaux et différents centres de santé.

Lisez aussi : Covid-19 Omicron Variant Live Updates : Delhi signale 4 099 nouveaux cas, 28 % de plus qu’hier ; Les écoles de Mumbai fermées pour les classes 1 à 9 jusqu’au 31 janvier au milieu des pics de Covid

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.