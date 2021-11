Dose de réalité du Heat aux Mavericks de Luka Doncic

Seuls les Pacers ont réussi, sur les sept matchs disputés, à battre le Heat. Le niveau qu’ils ont connu en été commence à se transformer en résultats impressionnants. Les Mavericks, une équipe qui s’est caractérisée ces dernières saisons pour avoir un rythme offensif très élevé et gagner plus en attaque qu’en défense, ont reçu leur propre médicament, se faisant massacrer aux points au deuxième quart et essuyant une défaite avec de multiples joies pour le rival. . Le 110-125 avec lequel la nuit s’est terminée reflète que seulement dans les premières mesures il y avait une vraie concurrence.

Pour le Heat c’était, en plus de un effort collectif très intéressant A voir, les blocs fonctionnent très bien pour avoir des espaces dans les coups ou pour développer des suites dans lesquelles décharger le ballon à un troisième homme qui a lancé en bonne position. Si nous voulons plutôt souligner la partie numérique, en plus des 46 buts de sa deuxième période, il est obligatoire de souligner que quatre joueurs ont dépassé les 22 points dans leurs compteurs respectifs, ce qui dans aucun match de cette franchise ne s’était produit jusqu’à présent. ; Butler, Lowry, Herro et Adebayo.

La perte de Porzingis, qui n’a pas joué depuis quatre matchs en raison de problèmes de dos, oblige la formation des Mavericks à se restructurer. Dans cette nomination, Jalen Brunson a fait un pas en avant, qui est inclus comme titulaire car il a dû jouer plus petit que si le centre letton l’était. Mais ses 25 points ne servaient pas à grand-chose, par contre il y en avait et les multipliait. Ils ont bien résisté à la première poussée, proposant une rectitude minimale en défense et libérant leurs armes en attaque. Cet état d’esprit a duré une quinzaine de minutes, ce qui a pris à Lowry de faire un ou deux sauts dans le rythme du jeu et à ses coéquipiers d’avoir raison d’enchaîner les jeux qui se sont terminés dans le panier. Les contre-attaques, ou attaques très rapides, commencent à être une constante dans ces Spoelstra Heat que l’on a à peine vu dans la déjà longue carrière de cet entraîneur sur ce banc.