Doses mortelles : le fait de mettre au rebut les bouchons des effluents d’antibiotiques augmentera la résistance aux médicaments

in

La consommation relative d’antibiotiques Watch en Inde est loin des 83% du Japon, le plus élevé enregistré, mais les 65% de l’Inde lui ont valu la deuxième place en termes de consommation aveugle de ces antibiotiques.

La décision du ministère de l’Environnement d’abaisser les limites d’effluents antibiotiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques est de mauvais augure pour un pays confronté à un grave problème de résistance aux antimicrobiens (RAM). Le gouvernement de l’Union, en janvier 2020, avait spécifié des plafonds pour les résidus d’antibiotiques dans les effluents pharmaceutiques pour 121 types d’antibiotiques au paragraphe D du projet de règles d’amendement de l’environnement (protection) 2019. Cela, selon certains experts de l’industrie, a fait de l’Inde l’un des premiers juridictions de proposer de telles limites.

En effet, lorsque les règles ont été notifiées plus tôt ce mois-ci, qu’aucun des pays développés n’a de telles limites, rapporte The Economic Times, semble avoir été un facteur derrière la décision d’abandonner le paragraphe D. Les nouvelles règles, à la place, prévoient tous les antibiotiques effluent à classer comme déchet dangereux sans plafonnement explicite.

Il est vrai que les limites auraient obligé les entreprises pharmaceutiques à investir des sommes importantes dans le traitement des effluents, et ces coûts auraient considérablement affecté la compétitivité de l’industrie. À un moment où le gouvernement tient à pousser le développement de médicaments en vrac en Inde et à mettre fin à la dépendance à l’égard de la Chine pour les ingrédients clés, tout en renforçant la position de l’Inde en tant que fournisseur de médicaments bon marché dans le monde entier, l’industrie pharmaceutique a réussi à persuader le gouvernement de donner.

Mais le gouvernement aurait dû adopter une vision à long terme. L’OMS, qui considère la RAM comme une urgence sanitaire mondiale, avait mis au point le système de classification des antibiotiques AWARe (Access, Watch, Reserve), basé sur le potentiel de résistance, « Watch » étant un potentiel élevé et Reserve étant « le dernier recours, antibiotiques à usage restreint. L’Inde, le plus grand consommateur d’antibiotiques au monde avec 7,9 milliards de doses quotidiennes définies (DDD) en 2020 (c’était 5,4 milliards en 2010), a connu une forte augmentation de la consommation d’antibiotiques Watch ; selon une étude publiée dans Lancet Infectious Diseases, alors que la consommation relative d’antibiotiques Access en Inde (dans l’ensemble des antibiotiques consommés) est passée de 56,8 % à 27,2 % entre 2000 et 2015, avec la Chine, elle représentait 6,6 milliards de DDD de 15,2 milliards d’antibiotiques Watch consommés en 2015.

La consommation relative d’antibiotiques Watch en Inde est loin des 83% du Japon, le plus élevé enregistré, mais les 65% de l’Inde lui ont valu la deuxième place en termes de consommation aveugle de ces antibiotiques. Pas étonnant que l’Inde enregistre l’un des taux de résistance les plus élevés pour certains agents pathogènes courants : 70 % des isolats de Staphylococcus aureus du pays sont résistants à la méthicilline et 90 % des isolats d’Escherichia coli sont résistants aux céphalosporines de troisième génération. Et la consommation humaine directe élevée n’est pas le seul problème ; le niveau ahurissant d’utilisation agricole a ses propres ramifications.

Le gouvernement doit garder à l’esprit que, chaque année, 60 000 nouveau-nés dans le pays meurent à cause d’une septicémie causée par des microbes résistants aux antibiotiques de première intention. Le double problème de l’abus d’antibiotiques et du manque d’accès pose déjà un défi de taille. À cette fin, l’Inde a pris des mesures louables : un plan d’action national sur la résistance aux antimicrobiens, un réseau de surveillance de la résistance aux antimicrobiens de 30 hôpitaux tertiaires et au moins trois plans d’action au niveau des États. Pour atténuer le fardeau des coûts pour l’industrie, le gouvernement pourrait toujours intégrer les produits livrables du traitement des effluents à son programme PLI pour l’industrie pharmaceutique ; la mise au rebut sommaire des bouchons des effluents n’est certainement pas une sage décision.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.