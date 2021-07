Dosettes de détergent : Et tu ! HUL et P&G ; Les entreprises de grande consommation apportent des dosettes aux ménages indiens, mais avec une torsion

Seuls 19% des Indiens utilisent des détergents liquides pour les machines à laver alors que 40% préfèrent encore utiliser des poudres

Des capsules de couchage aux capsules auriculaires et maintenant les capsules de détergent ont été ajoutées à la liste des variétés. Capsules de détergent à usage unique conçues pour le détachage, le nettoyage et l’entretien des tissus créées pour les machines à laver par des marques telles que Ariel, Tide et Surf Excel. « Ces capsules de lessive à usage unique sont pré-dosées avec plusieurs détergents liquides concentrés. Ils ont une structure à plusieurs chambres, qui se dissout complètement par étapes pendant le cycle de lavage. Nous avons introduit Ariel et Tide Pods en Inde l’année dernière et avons déjà reçu une bonne réponse. Un Pod est également un produit de lessive très compact et a donc une empreinte carbone plus faible », a déclaré à BrandWagon Online Sharat Verma, directrice du marketing de P&G India et vice-présidente de l’entretien des tissus.

Avec les yeux rivés sur les consommateurs premium, les pods/shots sont actuellement promus sur les plateformes numériques. Par exemple, ces marques utilisent des plateformes telles qu’Instagram pour sensibiliser les consommateurs. « L’un des nouveaux besoins des consommateurs en matière de soins à domicile est une efficacité élevée et une grande commodité. Le segment de consommateurs cible est le propriétaire de machine à laver qui recherche des vêtements parfaitement lavés sans avoir à utiliser plusieurs produits. Comme Smart Shots est un nouveau format, nous devrons trouver le bon équilibre entre la sensibilisation et l’éducation des consommateurs à la fois sur l’utilisation et les avantages », a déclaré Prabha Narasimhan, directeur exécutif et vice-président des soins à domicile, Hindustan Unilever Ltd. De plus, dans le cadre de son plan de distribution pour Surf Excel Smart Shots, Hindustan Unilever (HUL) a veillé à ce que le produit soit disponible sur une gamme de points de contact tels que le commerce électronique, le commerce moderne et les épiceries haut de gamme en plus de sa plate-forme D2C, Ushop. .

Selon les estimations de l’industrie, le marché des détergents à lessive en Inde est d’environ Rs 28 000 crore, dont les détergents liquides représentent Rs 800-900 crore. Seuls 19% des Indiens utilisent des détergents liquides pour les machines à laver alors que 40% préfèrent encore utiliser des poudres. Le marché des assouplissants textiles est encore plus petit, à environ Rs 115 crore. Alors que le marché des détachants se situe à peu près à Rs 415 crore en raison de leur publicité à grande échelle.

Fait intéressant, alors qu’un kilogramme de détergent à lessive en poudre coûte Rs 160-200 à Rs 5-7 par lavage, le coût par lavage pour les dosettes / shots est presque cinq fois plus élevé à Rs 22-24. Surf Excel Smart Shots est au prix de Rs 408 pour un pack de 17, tandis que les Ariel Pods qui sont disponibles en deux tailles – 18 et 32 ​​packs au prix de Rs 432 et Rs 704, respectivement. Selon Rajat Wahi, partenaire de Deloitte India, le consommateur indien est très sensible aux prix dans cette catégorie. « Les marques devront parler de la nouvelle catégorie sous l’angle de la praticité et de la réduction du gaspillage car il s’agit d’un usage plus maîtrisé, contrairement aux poudres. Bien qu’il soit encore tôt pour la volonté des consommateurs de payer un supplément pour des produits respectueux de l’environnement dans toutes les catégories, ces marques doivent encore intégrer ce récit dans le message global », a-t-il déclaré, ajoutant que davantage de volumes proviendront probablement de la métropole et 1 villes.

Pour Karthik Srinivasan, consultant indépendant en communication, le lancement de Pods/Shots est une commodité supplémentaire car de plus en plus de personnes sont à la maison pour essayer de nouvelles choses pendant la pandémie. «Ces marques pourraient essayer le modèle direct au consommateur (DTC) au lieu de le vendre au détail dans les magasins et pourraient également adopter un modèle par abonnement car ces produits sont nécessaires sur une base mensuelle. C’est une chance pour les majors de la lessive d’avoir un dialogue direct avec les consommateurs », a-t-il déclaré. Le modèle d’abonnement, s’il est exploité correctement, pourrait offrir une visibilité à ces produits initialement en plus d’une nouvelle source de revenus.

