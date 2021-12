Dossier crypté de Google pour enregistrer des photos et des vidéos « privées », désormais disponible sur tous les téléphones Android | La technologie

Google a tenu sa promesse d’apporter cette fonction importante des mobiles Pixel à d’autres mobiles Android.

Il y a quelques jours à peine, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le dossier privé de Google Photos des mobiles Pixel, atteindrait d’autres smartphones. Aujourd’hui, il est accessible à tous.

Les utilisateurs mobiles de Samsung et OnePlus ont confirmé que est déjà apparu dans leurs terminaux, et j’ai moi-même reçu la mise à jour même sur un ancien mobile Moto G d’il y a quelques années.

Cette fonctionnalité tant attendue est sortie il y a quelques mois sur les téléphones Pixel. Il s’agit de un dossier crypté dans Google Photos pour stocker des photos et des vidéos « sensibles »:

Google l’a illustré dans le communiqué cachant les photos d’un chiot, pour le cadeau d’anniversaire des enfants.

Mais nous savons tous que la plupart des gens l’utiliseront pour enregistrer leurs photos et vidéos sales, qu’ils stockent de manière incompréhensible sur leur mobile, et qu’ils finissent par être espionnés, ou se montrer à qui ils ne devraient pas.

Tout ce qui est enregistré dans ce dossier il sera supprimé du cloud Google, il n’apparaîtra pas sur la bobine ou dans les listes de recherche ou de photos, et il n’entrera pas dans les sauvegardes.

Pourquoi une fonctionnalité de confidentialité aussi basique a-t-elle mis autant de temps à accéder à Google Photos est au-delà de ma compréhension.

Oeil parce que Si Google Photos est désinstallé ou si le mobile est réinitialisé aux paramètres d’usine, tout ce qui se trouve dans ce dossier crypté sera supprimé.

Google se lave les mains avec son contenu, donc la responsabilité de faire une copie avant de supprimer incombe à l’utilisateur.

Une fois disponible sur votre mobile, il ne vous reste plus qu’à y accéder dossier crypté pour enregistrer des photos et des vidéos sensibles de Google Photos, est d’entrer dans la bibliothèque et les utilitaires. Là, vous le trouverez.