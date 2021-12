Dossier par Panenka | Double Boxing Day à Belfast

25/12/2021 à 07:58 CET

Il y a des villes dans lesquelles les rues sont de simples routes urbaines, les noms ne servent qu’à distinguer les gens et l’histoire n’est guère une matière scolaire. Belfast, bien sûr, n’appartient pas à ce groupe de villes. Car la capitale de l’Irlande du Nord – un territoire qui selon l’interlocuteur sera défini comme un pays, une région d’Irlande ou une province britannique – C’est une ville dans laquelle les rues ont servi pendant des décennies de frontières militarisées ; certains noms sont encore empreints de douleur et de haine sectaire ; et l’histoire, loin d’appartenir au passé, nourrit les griefs de deux communautés en conflit séculaire.

D’un côté, les partisans du maintien de l’appartenance au Royaume-Uni, parmi lesquels la religion protestante prédomine. D’autre part, les défenseurs d’une unification avec la République d’Irlande, en grande majorité catholiques. Avec une telle polarisation sociopolitique, il n’est pas surprenant qu’à Belfast il n’y ait pas un derby… mais deux.

Et les deux se disputent lundi prochain, comme d’habitude quand le Boxing Day coïncide avec un dimanche. Les Linfield-Glentoran et Cliftonville-Crusaders débuteront en même temps – trois heures de l’après-midi, heure locale – et trois milles plus loin. Le premier se trouve être le Deux grands derby bien que certains modernes tentent d’imposer l’étiquette de Bel classique –Le classique de Belfast–.

Dans le football nord-irlandais, personne n’a plus de titres que Linfield, et seul Linfield en a plus que Glentoran, ce qui justifie celui de Big Two. Tous deux ont, en tout cas, des fans majoritairement protestants, il manque donc à leur rivalité un ingrédient : l’identité, persil à toutes les sauces depuis un siècle en Irlande du Nord. Ingrédient, soit dit en passant, qui se produit dans l’autre derby.

L’ombre celtique

Car Cliftonville et Crusaders, bien qu’habitant au nord de la ville, ont des contextes très différents qui expliquent leur récente rivalité. Tout a pourri pendant les Troubles, qui est la manière adoucie dont les habitants se réfèrent à la guerre civile de faible intensité menée entre républicains et unionistes au cours de la seconde moitié du siècle dernier, qui a fait quelque 3 500 morts entre les deux camps..

Les rues entourant le camp de la Solitude étaient alors remplies de familles catholiques, s’y abritant des autres quartiers majoritairement protestants. C’était l’une des deux raisons pour lesquelles Cliftonville – qui avait à l’origine servi de club intercommunautaire, avec des fans des deux bandes – a commencé à ressembler à l’équipe des nationalistes irlandais. L’autre grande raison était encore plus accablante : il n’y avait aucun autre club qui représentait les catholiques dans le football dans un territoire où se trouvait environ la moitié de sa population..

Il n’y en avait pas mais il y en avait eu. Le Belfast Celtic s’est envolé, comme l’immense club de Glasgow en Ecosse, du drapeau tricolore irlandais. Il a remporté 14 ligues et contre le protestant Linfield, il a conservé le Big Two original, l’authentique. Mais cette rivalité sportive a été aggravée par de fréquentes altercations dans les tribunes. Jusqu’au lendemain de Noël 1948, des proto-hooligans de Linfield ont sauté sur le terrain et ont presque lynché trois footballeurs celtiques.. L’un d’eux, l’attaquant Jimmy Jones, a dû subir une intervention chirurgicale pour sauver une jambe. Des mois plus tard, Celtic a décidé de se dissoudre, laissant les catholiques de Belfast sans équipe.

Il a fallu trois décennies à Cliftonville pour remporter un trophée pour les non-unionistes de Belfast. C’était la coupe 1979, en plein Troubles : une année avec plus de 100 victimes du terrorisme, des grèves de la faim des prisonniers de l’IRA et un attentat choc contre le navire de Lord Mountbatten, cousin de la reine Elizabeth II.. Juste une semaine avant son assassinat, le 21 août 1979, le Cliftonville visita le fief des Croisés.

Ce match n’entrerait pas dans les annales du sport, mais il deviendrait le plus grand déploiement policier de l’histoire du football britannique. Pour séparer 3 000 spectateurs protestants d’environ 1 000 catholiques, il a fallu près de 2 000 officiers. En comparaison, garder un œil sur une vieille entreprise à Glasgow était facile. Et même pas cher.

Le processus de paix amorcé en 1998 a apaisé les tensions. L’atmosphère à Belfast aujourd’hui est plus respirable, également dans ses stades. Lundi, la ville connaîtra à nouveau deux derbys, qui réuniront également les quatre premiers. Pendant ce temps, en quatrième division, un autre club a ressuscité un ancien nom : le Belfast Celtic. L’histoire, en Irlande, revient toujours.

Cliftonville-croisés

BELFAST

54 ° 35’N 05 ° 55’O

–

Population (zone métropolitaine)

675 000 habitants

Pays

Irlande du Nord

Distance entre les stades

2,7 km (du stade Solitude au stade Seaview)

Conseils triplé

–

COMMENT ARRIVER

Il n’est pas difficile de trouver des vols low cost vers ses deux aéroports. Le plus proche de la ville porte le nom du meilleur footballeur nord-irlandais de tous les temps, George Best. Une autre option est de prendre l’avion pour Dublin et de profiter de l’Irlande en voiture.

QUE VISITER

Le processus de paix a transformé le conflit en une revendication touristique. Promenez-vous sur Falls Road, avec ses peintures murales républicaines, ou sur Shankill Road, avec ses graffitis unionistes. Les non-politiciens ont le Titanic Museum, dans les chantiers navals où ce navire a été lancé.

O SORTIR

N’oubliez pas que bien que cela sente l’Irlande, ressemble à l’Irlande et soit en Irlande, Belfast appartient au Royaume-Uni. Vous devrez échanger des euros contre des livres, pour entrer dans les pubs et commander quelques pintes. Au Kelly’s Cellar, vous pouvez également profiter de la musique live.

PROCHAIN ​​MATCH

Lundi 27.12.2021 (16h)