Dossier par Panenka | Photo du bas : exploits en Coupe

25/12/2021 à 07:56 CET

Panenka

Oui oui. C’est José Juan. L’authentique et sans égal. Regardez-le : euphorique, rauque, fatigué, sale et tenu par ses pairs. Vous venez d’entrer dans l’histoire. Encore une fois. Alcoyano a éliminé Levante aux tirs au but et jouera les seizièmes de finale de la Copa del Rey, où le Real Madrid l’attend. José Juan était déjà un héros contre les blancs lors de la dernière édition de la Coupe. Il les a démontés dans le même tour, après une extension angoissante. Un mur à El Collao, talisman jaune, du gardien de Vigo de 42 ans, illustre parfaitement la magie du nouveau format du tournoi KO. Dans un match, les forces sont égales. A un jeu le petit devient gigantesque. Tout est possible pour un match. Oui oui. C’est José Juan. Mais demain, ça peut être toi.