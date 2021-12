Dossier par Panenka | Putain de journal

25/12/2021 à 07:54 CET

Panenka

Madrid, le 20 décembre 2021

Cher journal, j’ai de la chance de t’avoir. Sinon, je me sentirais si seul & mldr; Bien sur tu n’es pas mon seul ami. Je suis un homme populaire, je l’ai toujours été, et je n’ai pas manqué de gens autour de moi, des gens prêts à me rendre service chaque fois que nécessaire. De bons collègues comme Joan Laporta, par exemple, sur qui je peux toujours compter ces derniers temps. Le bon vieux Jan me rappelle le Pujol des années 90 ; avec la meilleure disposition pour que les choses à Madrid fonctionnent de la meilleure façon. Le catalanisme qu’on aime. Mais je reconnais qu’avec toi, au quotidien, je peux être tout à fait sincère. Juste pour te dire que tu es le seul journal en Espagne dans lequel on ne parle pas mal de moi ou du Real… Quelle persécution ! J’ai besoin d’un confident comme toi (à l’écrit, mieux qu’en audio), et plus encore maintenant que nous sommes en guerre. En guerre contre la Liga. Il fut un temps où je pouvais penser que Thèbes était né pour s’entendre avec moi : C’est un romantique, un nostalgique et surtout un madrilène déclaré. Tout rentre. Mais l’argent gâche tout, mon ami. Je sais de quoi je parle. L’argent n’apporte que des ennuis… L’argent des autres, je veux dire. Parce que maintenant, la Ligue a insisté pour que le reste des équipes entre plus de millions qu’ils ne le méritent. Bien sûr, les avoir attachés pendant 50 ans. « Impulsion », ils l’appellent. Ma première « impulsion » serait de les poursuivre en justice. Pour l’amour de Dieu, je n’avais pas vu de contrat plus abusif de toute ma vie (et en cela, je sais aussi de quoi je parle). Pourquoi est-ce que lorsque j’ai proposé ma solution sous la forme d’une Super League, il n’y a pas eu autant d’unanimité ? Mais nous en avons tous profité ! Les grands jouent une compétition qui suscite l’intérêt et le reste peut être apprécié à la télévision si richement. Gagnant-gagnant. Ne vous y trompez pas : qui est intéressé par une ligue qui gagne l’Atleti ? Et quelle manie est celle de partager les profits, de redistribuer les richesses & mldr ;? Que nous sommes? Centre-gauche ? Pour moi, celui de distribuer ne me convainc que lorsque Casemiro le fait. Mais, mon garçon, la chose n’a pas fonctionné. J’allais bien et regardez celui qui était armé. Mes oreilles sonnent toujours. Avec cette Super League, au final, il m’est arrivé la même chose qu’avec d’autres de mes projets : un bon tremblement de terre s’est formé.

F. Pérez