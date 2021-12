Dossier par Panenka | Un cadeau pour le football anglais

25/12/2021 à 08:00 CET

Alors qu’une bonne partie de la population catalane savoure une bonne assiette de cannelloni, assis à une table pleine de verres de vin et de cava, et avec leurs familles autour d’eux pour discuter des nouvelles mesures mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre le COVID, au Royaume-Uni, des milliers de personnes partageront l’espace, couvertes jusqu’aux oreilles pour éviter d’attraper un rhume, mais heureuses de pouvoir encourager leur équipe à atteindre les trois points dans un nouveau jour de la Première ligue.

Le 26 décembre, San Esteban en Catalogne mais aussi dans d’autres pays comme l’Irlande, est un grand jour pour le football au Royaume-Uni. Le célèbre Boxing Day est arrivé, le jour où des dizaines de stades des quatre catégories professionnelles du football anglais auront un match officiel. Et ils pourraient l’être davantage sans le fait que de nombreux matchs ont été suspendus en raison de l’apparition de plusieurs épidémies de coronavirus dans des équipes de tous niveaux.. Tout comme l’heure du thé est intouchable, le Boxing Day l’est aussi, même à une époque où la variante Omicron oblige les stades de football à fermer au public, comme c’est le cas en Bundesliga.

« Le Boxing Day est le jour le plus célèbre de toute la saison. C’est pourquoi, même avec les problèmes de COVID, ils essaient de ne pas s’arrêter, de continuer à jouer & rdquor;, explique le milieu de terrain Oriol Romeu à Sport Dossier. L’ancien vétéran du Barça et l’un des principaux footballeurs de Southampton estime que cette journée est « la plus importante & rdquor; du cours. Du moins, « celui qui a le plus de visibilité pour la ligue et pour les clubs & rdquor ;. Mais d’où vient cette tradition ? Il existe plusieurs versions sur l’origine du Boxing Day, le « jour des boîtes », dans sa traduction en espagnol.

Le premier, du XVIe siècle. À l’époque de l’Empire britannique, on dit que les prêtres transportaient une boîte sur les navires qui participaient au commerce international. Le religieux a apporté la caisse à bord avant de commencer le voyage et a demandé aux marins d’y mettre de l’argent. Si le navire revenait au port d’origine, la boîte était remise au prêtre et il distribuait son contenu aux pauvres le lendemain de Noël, c’est-à-dire le 26 décembre. D’autres versions remontent au Moyen Âge, époque où l’Église décidait d’ouvrir la boîte de dons à l’année pour saint Étienne et de distribuer l’argent aux plus démunis, qui recevaient également des boîtes avec de la nourriture..

Ils peuvent choisir celui qu’ils aiment le plus. Mais la vérité est que Le Boxing Day est encore aujourd’hui un jour de bonheur au Royaume-Uni, malgré le fait qu’il manque toujours aux repas de famille un beau-frère ou plusieurs des cousins ​​plus âgés, qui ont décidé d’aller au stade pour profiter du football.

« Certains préféreraient être chez eux & rdquor ;, précise Oriol Romeu. « Mais pour moi, personnellement, je m’en fiche. Certains Noëls que j’ai passés seul et rien ne se passe. Si je n’avais rien à faire je dirais oui, je suis nostalgique, mais le fait de jouer compense. Tout comme quand j’étais jeune ça ne me dérangeait pas de ne pas sortir faire la fête parce que le lendemain je jouais, maintenant ça ne fait pas de mal non plus parce que je fais ce que j’aime & rdquor;Le milieu de terrain reconnaît toutefois comprendre que certains coéquipiers étrangers le prennent différemment : « Il y a des joueurs qui ont de jeunes enfants et qui veulent passer Noël en famille. Et parfois nous devons voyager le 25. C’est normal d’être raté & rdquor ;.

Noël, à une autre date

Les footballeurs de Premier League ou des trois autres catégories professionnelles du football anglais ont du mal à fêter Noël en famille s’il y a du travail à faire. Le Boxing Day implique que le 25 décembre, les joueurs doivent s’entraîner. Soit le matin, soit l’après-midi, il y aura une séance préparatoire pour le match du lendemain. Peu de choses peuvent être faites si, en plus, l’équipe doit se déplacer loin de sa commune car l’engagement doit être tenu à l’extérieur du foyer.

Noël, pour certains footballeurs, doit être décalé de date. « Cette année, ma famille est venue me voir et juste avant leur départ, je pense que c’était le 16 décembre, nous avons pris un repas pour fêter Noël. Nous avons mangé du canard, un bon dessert et décoré la table & rdquor;, dit Romeu, qui n’est pas affecté par le manque de célébration. « Cela peut vous arriver et cela doit être accepté. Parfois nous avons aussi joué le 1er janvier et le 31 vous passez la nuit au & rdquor;, précise le professionnel, qui porte les couleurs des ‘Saints’ depuis six saisons.

Cette année, pour le Boxing Day, Southampton se rendra à West Ham aux Jeux olympiques de Londres. Mais Ralph Hassenhüttl, l’entraîneur, permettra à ses joueurs de profiter du repas du 25. Il l’a déjà fêté en famille dix jours auparavant, mais Oriol Romeu s’installera à table pour partager Noël avec quelques amis : «Le 25, je mangerai avec un couple plus âgé qui sont des amis à moi, puis nous nous rendrons à Londres. À d’autres occasions, nous nous entraînons le 25 au matin, mais cette fois, ils nous laissent manger à la maison, nous nous entraînons l’après-midi puis nous allons à Londres & rdquor;. À tout le moins, le milieu de terrain mangera ensemble lors d’une journée aussi importante avant de se rendre dans la capitale de l’Angleterre, où se jouera également le derby entre Tottenham et Crystal Palace.

Une fête dans les tribunes

Pour les joueurs, le Boxing Day est un jour normal. Un jour de plus où ils doivent laisser la peau sur l’herbe pour atteindre les trois points et poursuivre leurs buts en Premier League, en Championship, en League One ou en League Two. Pour les équipes, rien ne varie, les footballeurs se concentrent, voyagent et s’affrontent comme chaque week-end. Mais il y a ceux qui regardent de travers les tribunes quand il saute sur le terrain.

« On a toujours l’intensité, ça ne change pas. Mais oui, dans les stades on voit beaucoup de jeunes dans les tribunes, les gens sont déguisés et il y a une ambiance très festive & rdquor ;, confie Romeu, qui malgré ne pas vouloir se laisser distraire de ce qui l’intéresse vraiment, c’est-à-dire gagner, avoue que l’atmosphère Il est perçu: «Quand il s’agit de jouer, nous nous concentrons, nous faisons notre truc. Bien sûr, il y a une atmosphère plus joyeuse. C’est un jour différent et festif, c’est une grande tradition & rdquor;.

Cette saison, le calendrier a de nouveau organisé de grands matchs pour cette date, mais il sera difficile d’égaler ce qui a été vécu en 1963, le Boxing Day le plus marquant de l’histoire. 66 buts ont été marqués en dix matchs, avec des victoires scandaleuses comme celle que Manchester United a reçue à Burnley, dans laquelle le tableau de bord reflétait un 6-1 -le même résultat avec lequel Liverpool a battu Stoke-, ou celui que Fulham a approuvé Ipswich (10- 1).

Il y avait aussi un West Ham 2-8 Blackburn, un Blackpool 1-5 Chelsea ou une égalité à quatre entre West Brom et Tottenham. Un Boxing Day inoubliable qui restera à jamais dans la mémoire des fans de football anglais, comme ce sera le premier match de football de l’histoire, celui joué précisément le 26 décembre 1860 entre le Sheffield Football Club et le Hallam Football Club., une équipe également fondée dans la ville des ‘Steelers’, berceau du beau jeu.