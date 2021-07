Dossiers du Centre Européen de Cire pour IPO – WWD

European Wax Center a déposé une demande pour être rendue publique.

La société a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il a déposé une demande le 13 juillet pour inscrire publiquement ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « EWCZ ». Le nombre et le prix des actions n’ont pas été précisés.

Selon le dossier de la SEC, l’entreprise a été durement touchée par la pandémie. Les ventes sont passées de 687 millions de dollars à 469 millions de dollars de 2019 à 2020, chutant de 36%. Les 13 premières semaines de 2021 montrent une augmentation de 3,8 millions de dollars à 36,7 millions de dollars, contre 32,8 millions de dollars en 2020. De plus, European Wax Center a ajouté des dizaines de nouveaux emplacements en 2020, portant le nombre de portes à 808.

La société prévoit d’utiliser ses revenus pour contribuer à des entreprises EWC, “acheter des unités EWC Ventures et des actions correspondantes d’actions ordinaires de classe B de certains des membres EWC Ventures post-IPO” et “rembourser 88,7 millions de dollars en principal total des prêts en cours en vertu de notre facilité de crédit garantie de premier rang, ainsi que des liquidités en caisse », selon le dossier.

Morgan Stanley, BofA Securities et Jefferies font office de chefs de file conjoints de la tenue de livres et de représentants des souscripteurs, tandis que Citigroup, Guggenheim Securities et Truist Securities font office de teneurs de livre pour l’offre proposée.

European Wax Center, fondé en Floride et maintenant basé au Texas, utilise son propre mélange exclusif appelé ComfortWax et propose une gamme de produits dans les catégories des soins de la peau, du corps et des sourcils. Plus tôt cette année, il a relancé sa gamme de produits à emporter. Il y a 808 emplacements European Wax Center dans tout le pays.

Plus tôt cette année, Honest Beauty est également devenue publique, valorisant la société à 2,1 milliards de dollars après son premier jour à Wall Street.

