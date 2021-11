Dossiers Five Star Business Finance pour une introduction en bourse de Rs 2 752 crore

Il a une forte présence dans le sud de l’Inde. Tous les prêts sont garantis par la propriété des emprunteurs, principalement des propriétés résidentielles indépendantes.

La société financière non bancaire basée à Chennai, Five Star Business Finance, a déposé des documents auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour lever jusqu’à 2 752 crores de roupies grâce à une offre publique initiale (IPO).

L’introduction en bourse est une offre complète de vente d’actions d’une valeur de Rs 257.10 crore par SCI Investments V, Rs 568.92 crore par Matrix Partners India Investment Holdings II, Rs 9.56 crore par Matrix Partners India Investments II Extension, Rs 385.65 crore par Norwest Venture Partners X – Maurice, Rs 1 349,78 crore par TPG Asia VII SF et Rs 180,93 crore par une partie du groupe promoteur, selon le projet de prospectus sur le hareng rouge déposé auprès de Sebi.

À l’heure actuelle, TPG Asia VII SF détient une participation de 20,99 %, Matrix Partners India Investments Holdings II 14,09 %, les promoteurs individuels Lakshmipathy Deenadayalan, Hema Lakshmipathy et Shritha Lakshmipathy a combinés à 20,26 %, et Norwest Venture Partners X – Maurice 13,01 % et 10,22 %, respectivement, dans l’entreprise. La société ne recevra aucun produit de l’offre.

Five Star Business Finance, fournit des prêts commerciaux garantis aux micro-entrepreneurs et aux travailleurs indépendants, qui sont largement exclus par les institutions de financement traditionnelles. Il a une forte présence dans le sud de l’Inde. Tous les prêts sont garantis par la propriété des emprunteurs, principalement des propriétés résidentielles indépendantes.

La société est passée de 173 succursales en 2019 à 268 succursales au 30 septembre 2021, dans 126 districts dans huit États et un territoire de l’Union. Son AUM a augmenté de 86% TCAC au cours de l’exercice 2016-21, et il a eu la croissance d’AUM la plus rapide parmi un sous-ensemble de grands pairs avec plus de Rs 3 000 crore d’AUM. Les comptes réels sont passés de 15 803 au cours de l’exercice 2017 à 1 92 270 au 30 septembre 2021. L’entreprise compte une équipe commerciale et de recouvrement de 2 827 employés, dont 2 258 chargés de relations.

ICICI Securities, Kotak Mahindra Capital Company, Edelweiss Financial Services et Nomura Financial Advisory and Securities (Inde) sont les principaux responsables de l’émission.

