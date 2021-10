$ DOT, $ ADA, $ ETH parmi les principaux avoirs de Hamster Crypto Trading réussi ‘Mr. Goxx’

Hamster de trading crypto “M. Goxx » (du nom de l’ex-échange Bitcoin Mt Gox) surpasse de nombreux investisseurs traditionnels et accumule des fans du monde entier, le dernier en date étant le PDG de Tesla, Elon Musk, qui dit que M. Goxx a « un talent fou ».

Selon un rapport de Business Insider, le bureau commercial de M. Goxx, le PDG de Goxx Capital, connu sous le nom de « Goxx Box », qui est connecté à la plus grande maison du hamster (et relié à un ordinateur), « donne au hamster la capacité d’effectuer divers exercices qui exécutent ensuite des transactions de crypto-monnaie spécifiques ».

À l’intérieur de cette boîte en bois, il y a une “roue d’intention”, sur laquelle tourne M. Goxx pour choisir lequel des environ 30 crypto-actifs à échanger. Une fois qu’un actif particulier a été sélectionné, le hamster peut alors parcourir l’un des deux « tunnels de décision » pour exécuter soit une transaction d’achat, soit une transaction de vente de l’actif choisi.

Selon un rapport de Protos publié le 10 septembre, M. Goxx, basé en Allemagne, “a commencé avec l’équivalent en euros de 390 $ sur son compte d’échange le 12 juin”.

Sur la base de la dernière diffusion de la chaîne Twich de M. Goxx, actuellement, les plus grands avoirs cryptographiques du hamster sont TRON ($TR), Polkadot ($DOT), Cardano ($ADA) et Ethereum ($ETH).

Deux des fans les plus célèbres de M. Goxx sont Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, et Trevor Noah, l’animateur de Comedy Central « The Daily Show ».

Mardi dernier (28 septembre), Musk a tweeté :

Et le même jour, Noah avait un segment mettant en vedette M. Goxx dans son émission :

Crédit d’image

Image par “mordilla-net” via Pixabay