Dot Finance migre vers Moonbeam, supportant Polkadot

Dot Finance a migré vers Moonbeam parachain et sera immédiatement intégré à Moonriver, a appris Invezz dans un communiqué. Moonriver est le réseau canarien de Moonbeam à Kusama.

Une plate-forme DeFi qui automatise l’agriculture de rendement

Dot Finance est une plate-forme DeFi développée pour aider les utilisateurs à générer des retours sur l’écosystème qui les entoure et à automatiser l’agriculture de rendement. Dot Finance fonctionnait auparavant sur Binance Smart Chain, mais le projet pourrait commencer avec son objectif initial de soutenir le jeune écosystème Polkadot avec le lancement de Moonriver et Moonbeam.

Stratégies initiales pour se concentrer sur les piscines Solarbeam

Dans la première étape du processus de migration, les contrats d’agrégation de performances de Dot Finance seront adaptés à Moonriver. Dans un premier temps, les stratégies de performance se concentreront sur les piscines Solarbeam, parmi les plus gratifiantes et les plus stables de Moonriver.

Une stratégie consistera à cultiver SOLAR directement via la fonction d’engagement intégrée de l’échange. Une autre consistera à augmenter la valeur des jetons dans le pool de liquidités de l’utilisateur.

Types de pools pris en charge

Dot Finance soutiendra initialement les groupes suivants. D’autres suivront :

SOLAIRE / MOVR USDC / MOVR ETH / MOVR WBTC / MOVR USDT / USDC DAI / USDC ETH / USDC WBTC / USDC SOLAR / USDC

Les coffres de Dot Finance seront basés sur des oracles sécurisés offrant des sources de prix difficiles à manipuler grâce à un partenariat avec DIA. Nir Rozin, co-fondateur de Dot Finance, a commenté :

L’apport de nos produits d’agrégation de performances à Moonbeam est essentiel à la trajectoire de croissance de Dot Finance. La fusion des outils Dot Finance pour DeFi avec l’architecture sécurisée et résiliente de Moonriver contribuera à favoriser l’adoption de Polkadot tout en réduisant les obstacles à la participation des utilisateurs.

Incitatifs de lancement

Pour permettre les transferts de jetons Dot Finance PINK de BSC vers Moonriver, Dot Finance collabore avec le protocole d’échange décentralisé inter-chaîne Anyswap. De plus, les titulaires seront encouragés à migrer via de nouveaux pools de paris pour PINK sur Moonriver.

Plans futurs

Il s’agit peut-être d’une étape importante, mais ce n’est que le début d’un nouveau projet innovant. Dans un avenir proche, Dot Finance sera intégré à la bourse de Sushi décentralisée pour augmenter les revenus agricoles des utilisateurs. De nombreux autres protocoles suivront. Dot Finance intégrera les oracles Chainlink lorsqu’ils seront disponibles, garantissant la prévention des attaques par manipulation de prix et d’autres crimes.

