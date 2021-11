« DoT pour garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les formes de communication »

Le régulateur examinera également s’il est nécessaire d’avoir une licence spécifique pour établir une passerelle de station terrienne par satellite en Inde afin de fournir des ressources satellitaires aux titulaires de licence de service.

Le département des télécommunications (DoT) garantira des règles du jeu équitables pour toutes les formes de communication, y compris par satellite et terrestre, afin que toutes les couches de la population aient accès aux services de communication, a déclaré mardi un haut responsable.

Le DoT a mis en place un groupe de travail sur le développement d’un écosystème pour les services de communication par satellite. «Nous sommes en train d’examiner les moyens de permettre un meilleur écosystème pour les communications par satellite. Le DoT tient à assurer des règles du jeu équitables pour toutes les formes de communication et de technologies dans le but d’étendre les services de communication à toutes les couches de la population », a déclaré le secrétaire aux télécommunications K Rajaraman lors du sommet India Satcom 2021.

Le président de l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde, PD Vaghela, a déclaré que les réseaux satellites ne sont pas des concurrents des réseaux terrestres, mais les complètent. Le régulateur a déjà publié un document de consultation sur le cadre d’octroi de licences pour l’établissement d’une passerelle de station terrienne par satellite.

À travers le document, le régulateur souhaite débattre des questions concernant le régime d’octroi de licences pour de tels services, comme à qui le spectre devrait être attribué et quelle devrait être la méthodologie d’attribution du spectre pour l’établissement d’une station terrienne de satellite.

Le régulateur examinera également s’il est nécessaire d’avoir une licence spécifique pour établir une passerelle de station terrienne par satellite en Inde afin de fournir des ressources satellitaires aux titulaires de licence de service.

Le 10 septembre, le DoT a demandé des recommandations à Trai sur la question. Le DoT a déclaré que le cadre de licence actuel pour les services par satellite a des limites en ce qui concerne les opérations de passerelles satellite proposées, car il n’y a aucune disposition concernant l’utilisation de la passerelle par le fournisseur de services établi par un opérateur de constellation de satellites.

Selon le Broadband India Forum (BIF), avec une rafale de mesures gouvernementales sur les fronts politiques et réglementaires ces derniers temps, Satcom en Inde est en bonne voie pour s’imposer comme un moyen rentable d’atteindre les objectifs et les aspirations. d’une économie numérique.

L’Internet par satellite pourrait être une solution extrêmement efficace pour les habitants des zones rurales ou reculées, où la connectivité terrestre est un défi, à la fois en termes de faisabilité et de compétitivité des coûts. On estime que le coût de la fourniture d’une connectivité terrestre dans les régions rurales est multiplié par 10 à 20, ce qui rend économiquement non viable pour les technologies terrestres d’atteindre les derniers 20 % de la population.

