DOT se prépare à surmonter l’obstacle du prix de 16 $ Crypto new media

Le marché général des crypto-monnaies s’est négocié dans le cadre de signaux positifs DOT, SOL et ADA ont gagné 1,75, 12,67 et 1,20% Au moment de la rédaction, Polkadot se négocie à 15,311 $.

Analyse des prix Polkadot : analyse générale des prix

Depuis mercredi, le marché général des crypto-monnaies s’échange dans des signaux positifs après que Bitcoin a augmenté de 7% pour atteindre le niveau de 40 000 $.

La majorité des altcoins, y compris ETH, LINK, BCH, PERP et XLM, se négocient tous dans la région verte et ont gagné plus de 4% au cours des dernières 24 heures. Parmi les pièces les moins performantes du graphique journalier, citons ALICE, qui a perdu plus de 7%, CLV a perdu 50% et Luna a corrigé à la baisse de 5%.

Les pièces de blockchain émergentes à évolutivité DOT, SOL et ADA ont gagné 1,75, 12,67 et 1,20% sur le graphique de 24 heures.

L’analyse des prix de Polkadot est sur une tendance haussière après avoir surmonté un obstacle de prix à 14 $ et atteint la barre des 15 $. Il y a une pression intense des vendeurs à 16 $, ce qui a empêché la pièce de tester les moyennes mobiles de 50 et 100 jours.

À la baisse, les ours organisent un fort recul pour que le prix s’inverse et reteste le support inférieur à près de 13,5 $.

Mouvement des prix Polkadot au cours des dernières 24 heures : faible volatilité entre 14 $ et 15 $

Les swing traders et les day traders anticipent des mouvements de prix bas au cours des prochaines sessions, compte tenu de la légère volatilité sur le graphique journalier. Bien qu’ils aient gagné une petite partie de la correction des prix, les légers gains ne témoignent en rien d’une perspective haussière.

Cependant, ils sont suffisants pour soutenir ce qui pourrait être un rallye haussier à court/moyen terme.

Nous sommes déjà dans le week-end, ce qui soutient davantage une augmentation de l’activité commerciale et des chances plus élevées d’une forte cassure.

Source : TradingView

L’indice de force relative se situe à 47 dans la zone d’indécision et pointe vers la région de survente. Pour la majeure partie du graphique journalier d’aujourd’hui, le RSI s’est situé dans la zone neutre.

Enfin, les haussiers tentent de renverser les moyennes mobiles à la baisse et de pousser le prix dans la zone de demande. Avec ceux-ci, nous pouvons facilement garantir la possibilité de déplacer les pertes et de soutenir une amélioration des prix dans les sessions à venir.

Mouvement des prix Polkadot sur le graphique en données de 4 heures

L’analyse des prix Polkadot sur le graphique en données de 4 heures indique un marché très agité se négociant latéralement entre 15,00 $ et 15,30 $. Les taureaux ont du mal à surmonter la pression accrue des vendeurs dans cette région qui cherchent à atteindre le seuil de rentabilité par rapport aux plus bas de lundi.

Néanmoins, le prix actuel est une amélioration par rapport à la correction inférieure de la semaine dernière qui a vu DOT toucher 9 $.

Au moment d’écrire ces lignes, Polkadot se négocie à 15,311 $. Le plus haut quotidien s’élève à 15,70 $ et le plus bas quotidien à 14,99 $.

Analyse des prix Polkadot: Conclusion

Alors que vous anticipez davantage de gains à court/moyen terme sur l’analyse des prix Polkadot, prenez le temps de consulter notre prévision de prix Polkadot à long terme et découvrez les visions du projet.

Polkadot a été conçu pour faire le pont entre la décentralisation et l’évolutivité en mettant en œuvre plusieurs chaînes dans un seul écosystème.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.