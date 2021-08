DOT testera le niveau de résistance de 24,00 $ Crypto new media

in

Le prix de Polkadot devrait dépasser les 23 $ pour atteindre la barre des 24,00 $ Le niveau de support le plus proche se situe à la barre des 22 $ DOT fait face à une résistance à la barre des 23 $

Le prix Polkadot a trouvé un support solide au niveau de prix de 21,440 $ hier, ce qui a permis aux acheteurs de prendre de l’élan pour dépasser le niveau de résistance de 22,00 $. Alors que les taureaux montrent une nette domination du marché, l’action des prix trouve toujours une forte résistance au niveau de 23,00 $, ce qui présente une forte pression baissière sur le DOT.

Le marché plus large des crypto-monnaies observe un sentiment de marché haussier au cours des dernières 24 heures, car la plupart des principaux actifs enregistrent une action de prix positive au cours de la période. Les principaux acteurs incluent Ripple’s XRP et Dogecoin enregistrant respectivement une pente de 11,89 et 7,21 pour cent.

Indicateurs techniques pour le DOT/USDT : Le marché reste haussier

Parmi les indicateurs techniques, le MACD a affiché un renversement haussier hier alors que l’action des prix a trouvé un support au niveau de 21,440 $. Depuis lors, l’indicateur est resté vert mais montre un faible élan de la part des acheteurs car la taille de l’histogramme reste faible. Parmi les deux EMA, le 12-EMA a de nouveau commencé à diverger du 26-EMA, montrant une activité d’acheteur croissante pour le prix Polkadot. Le 26-EMA est à la traîne du 12-EMA alors que les deux EMA continuent d’augmenter régulièrement.

Le RSI est neutre au moment de la publication et se négocie juste en dessous du niveau de 70,00 avec un gradient positif. La position haute de l’indicateur montre une forte présence haussière au niveau de prix actuel tandis que son gradient positif suggère une activité élevée des acheteurs au moment de la publication. Les taureaux ont dominé l’action des prix de Polkadot au cours des 20 derniers jours alors que les graphiques observaient une augmentation de la barre des 14,00 $ au niveau actuel de 23,00 $.

Les bandes de Bollinger sont actuellement étroites mais montrent une expansion alors que l’action des prix Polkadot tente une percée au-delà de la barre des 23,00 $. Le prix Polkadot fait face à une résistance à la barre des 24,00 $, mais la barre des 22,00 $ récemment franchie sert de niveau de support pour le récent mouvement des prix.

Dans l’ensemble, l’analyse technique de 4 heures émet un signal d’achat montrant une domination haussière au niveau de prix actuel. L’analyse montre 14 des 26 principaux indicateurs techniques à l’appui d’un mouvement haussier du prix Polkadot. En revanche, un seul des indicateurs émet un signal de vente suggérant un manque de présence baissière au niveau actuel. Pendant ce temps, les dix indicateurs restants restent sur la clôture et n’émettent aucun signal soutenant l’un ou l’autre côté du marché.

L’analyse technique de 24 heures partage ce sentiment, émettant également un signal d’achat montrant une perspective positive pour l’action des prix Polkadot sur les graphiques à moyen terme. L’analyse montre 14 indicateurs suggérant un nouveau mouvement à la hausse pour l’action des prix Polkadot contre seulement quatre indicateurs suggèrent un mouvement des prix à la baisse. Pendant ce temps, huit indicateurs restent neutres au moment de la rédaction.

À quoi s’attendre du prix Polkadot?

Les traders doivent s’attendre à ce que le prix de Polkadot poursuive son mouvement à la hausse alors que les taureaux franchissent le prix de 24,00 $ d’ici aujourd’hui soir. Les indicateurs techniques à court terme et les analyses techniques à moyen terme sont également positifs, suggérant une nouvelle domination haussière sur l’action des prix Polkadot à travers les cadres quotidiens.

