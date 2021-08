DOT/USD prépare les acheteurs à pousser le prix contre une résistance aérienne de 21,50 $ ⋆ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

Le prix du DOT/USD variait de 18,7 $ à 19,7 $ au cours des dernières 24 heures Au moment de la rédaction de cette analyse, Polkadot se négocie à 19,29 $ par rapport au dollar américain.

Analyse des prix de Polkadot : aperçu général des prix

Bien que le prix de Polkadot ait subi une augmentation exponentielle sur une brève période entre le 20 juillet et le 8 août, la pièce n’a pas réussi à déclencher un bon départ sur le graphique journalier. Lorsque vous combinez cela avec la pression de vente globale sur ce marché et le signal d’un indicateur technique invitant les gens à vendre tant qu’ils le peuvent encore, les gens ont commencé à se débarrasser encore plus de leurs avoirs.

Selon l’analyse des prix Polkadot d’aujourd’hui, la ligne de tendance de la pièce a montré que l’ours sera en contrôle au cours des prochaines sessions. En particulier, la pièce numérique avait atteint un nouveau sommet à 21,5 $ avant que les taureaux ne s’épuisent et ne reviennent à la baisse; par conséquent, nous nous attendons à ce qu’il retrace et reteste la résistance précédente autour de 15 $ comme principal support au cours de la semaine.

En règle générale, les prix des crypto-monnaies sont principalement restés haussiers sur le graphique à 3 jours. Cependant, sur le graphique sur 24 heures, le leader du marché Bitcoin est en baisse de 2,11%. Ethereum et Dogecoin sont en baisse de plus de 5%.

Mouvement des prix Polkadot au cours des dernières 24 heures

Le prix du DOT/USD a varié de 18,7 $ à 19,7 $ au cours des dernières 24 heures, indiquant un léger niveau de volatilité. Le volume des transactions a diminué de 20,25%. La capitalisation boursière totale est d’environ 18 milliards de dollars, avec des volumes de transactions estimés à 1,2 milliard de dollars.

Le niveau de support à 18,34 $ est le premier ensemble de prix que les vendeurs rencontreront s’ils veulent liquider leur position dans le DOT. Si vous êtes un vendeur, un dépassement de 18,34 $ fera baisser votre prix à environ 12 % en dessous de ce qu’il était auparavant pour la position actuelle.

Il y a une probabilité de retester la zone de prix de 17,90 $, un prix auquel une hausse pourrait provenir de ce point de valeur vers le haut.

Si les acheteurs poussent les prix vers le haut et au-dessus de la limite supérieure de la zone d’approvisionnement à 19,80 $, cela indiquera qu’une reprise est susceptible d’être soutenue. La confirmation d’un marché haussier se produira si Polkadot dépasse les ventes massives en vigueur. Cela pourrait conduire à une augmentation de 15% de 19,13 $ à 23,66 $

Analyse des prix de Polkadot en 4 heures

Polkadot tente de consolider au-dessus de 19,35 $ sur le graphique d’analyse des prix de Polkadot en 4 heures. La consolidation est une préparation pour gagner au-dessus des niveaux de 20 $ et déclencher une tendance haussière vers le support de 29 $ de la semaine dernière. Au moment de la rédaction de cette analyse, Polkadot se négociait à 19,29 $ par rapport au dollar américain.

Conclusion de l’analyse des prix Polkadot

Rob Habermeier, le co-fondateur de Polkadot, a déclaré dans une interview avec The Scoop que le projet en est encore à ses débuts mais a lancé des parachains sur le réseau Kusama. Contrairement à de nombreuses blockchains qui établissent des structures de données pour l’ensemble du secteur industriel décentralisé, Polkadot se considère comme une blockchain très spécialisée.

