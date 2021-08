Dota 2: 5 des changements les plus puissants du patch 7.30

in

Disons simplement que certaines choses sont en train de briser le jeu dans le patch 7.30 de Dota 2.

Cela ne fait pas longtemps que la très attendue mise à jour 7.30 a touché terre. Bien qu’il semble que la mise à jour n’ait pas changé les choses, elle a considérablement modifié de nombreux aspects importants du jeu. Maintenant que le patch est en cours de diffusion, nous avons une liste des changements les plus percutants dans le patch 7.30, couvrant à la fois les héros et les objets.

Modifications d’articles

Heaume de l’Overlord

Les modifications apportées à l’objet Helm Of The Overlord ont certainement fait leur chemin dans les pubs. Contrairement à auparavant, lorsque l’objet était inutile, il est maintenant devenu un élément de base pour des héros comme Beastmaster et Lycan. Le fait qu’il utilise l’Offrande de Vladimir en tant que partie, fait du Heaume un choix viable pour l’inventaire.

La majeure partie du pouvoir de Helm Of The Overlord réside dans le fluage dominé. Les utilisateurs peuvent désormais dominer Ancient Creep et améliorer ses statistiques. Le Helm est une nuisance à gérer surtout dans les tranches inférieures des pubs.

Bordure d’argent

Les modifications apportées à SIlver Edge ont également eu un impact significatif sur la popularité de l’article. Le coup critique garanti de 160% après avoir rompu l’invisibilité et la combinaison de +60 de dégâts et +40 de vitesse d’attaque le rend un peu trop puissant.

Pour être clair, Silver Edge inflige toujours 175 dégâts supplémentaires avec 30% de chances d’un coup critique de 160%, ce qui exclut le coup garanti après son premier coup. L’objet annule également les capacités passives du héros touché pendant quatre secondes. Ce sont des avantages incroyables que l’article offre à un coût beaucoup moins élevé de 5300 au lieu de 5650 dans le patch précédent.

Changements de héros

Chasseur de primes

On dirait que Bounty est le héros le plus sous-estimé qui n’a pas reçu l’attention d’être maîtrisé dans la méta. Bien que les dégâts de Shuriken Toss aient été réduits, les modifications apportées à la piste donnant des dégâts supplémentaires à Shuriken Toss ont eu un impact considérable. La capacité a également un temps de recharge et un coût en mana réduits, couplés à une portée d’incantation accrue. Dans l’ensemble, Bounty ressemble à un grand héros pour jouer des positions hors-jeu ou en itinérance dans le patch actuel.

Clinkz

Les développeurs ont changé Clinkz plusieurs fois dans différents patchs. Cependant, le changement actuel a vu le héros résoudre la plupart des problèmes auxquels les joueurs sont confrontés. Clinkz a la capacité Burning Barrage, qui est une compétence à faible mana. La nouvelle capacité a déverrouillé le potentiel agricole de Clinkz, qui était au mieux plutôt moyen. Maintenant, le héros a besoin d’un simple Maelstrom pour cultiver des vagues de fluage avec Barrage et inflige également des tas de dégâts à l’ennemi. Il a également reçu des changements de qualité pour rendre le héros beaucoup plus jouable et maîtrisé entre de bonnes mains.

Bricoler

Tinker est, sans aucun doute, l’un des points forts du patch. Ils ont changé de bricoler à un point où cela ne ressemble plus au même héros. Cependant, ce qui l’a rendu surpuissant, c’est sa capacité à améliorer ses capacités nucléaires sans se soucier de cultiver Boots Of Travel. Tinker a maintenant des BOT dans ses compétences grâce à Keen Conveyance, qui lui donne la liberté et la mise à niveau des armes nucléaires. La Matrice de Défense est également l’une de ses compétences permettant au héros de se protéger ou de protéger un héros allié.

Les buffs généraux de Tinker l’ont également rendu surpuissant dans le jeu. Le héros peut lancer une immense quantité d’armes nucléaires dans les premières phases, ce qui paralyse l’ennemi dans les combats. De plus, le Shard lui fournit March Of The Machines, ce qui l’aide à cultiver comme d’habitude.

Images vedettes : Dota 2 Fandom

Le post Dota 2: 5 des changements les plus puissants du patch 7.30 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.