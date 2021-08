Dota 2: 5 des héros les plus difficiles à jouer dans le patch actuel

Quelques héros difficiles qui défient la plupart des joueurs.

Dota 2 est un jeu difficile à maîtriser, mais il existe des héros qui aident les joueurs à entrer facilement dans le jeu. Cependant, il existe également des héros extrêmement difficiles à jouer et nécessitant une expérience avec beaucoup de pratique. Voici une liste mise à jour qui est faite en gardant à l’esprit toutes les mises à jour majeures du jeu, y compris l’introduction de nouveaux héros.

5. Bricoler

Tinker est un héros extrêmement difficile à jouer. La plupart des gens pensent que Tinker est facile parce que le héros répète le même gameplay à plusieurs reprises dans le jeu. Cependant, un bricoleur à six fentes utilise principalement des objets actifs dans son inventaire et le joueur doit appuyer rapidement sur plusieurs boutons pour passer à travers les combats d’équipe. Le réarmement ultime de Tinker rafraîchit les temps de recharge, ce qui signifie que les joueurs continuent de spammer des sorts et des objets simultanément. Le héros est extrêmement fatiguant à jouer en fin de partie et nécessite un niveau élevé de compétences mécaniques avec une certaine mémoire musculaire.

4. Chen

Chen n’est pas un héros populaire et cela s’explique en partie par le fait qu’il nécessite une micro-gestion extrême, ce qui est éprouvant pour de nombreux joueurs. La capacité de Holy Persuasion donne à Chen le contrôle de l’ennemi ou du fluage neutre. Le héros peut contrôler 7 creeps après avoir pris le talent de niveau 25. Ce serait toujours facile si Chen ne devait contrôler que les creeps. Cependant, le héros doit utiliser les capacités de creep comme War Stomp de Centaur creep ou Ensnare et Raise Dead de Dark Troll. L’un des joueurs les plus populaires de Chen sont Johan “N0tail” Sundstein et Clement “Puppey” Ivanov.

3. Gardien de l’arc

Arc était un héros plutôt simple s’ils n’avaient pas conçu son ultime pour qu’il soit tel qu’il est. Tempest Double crée un duplicata d’Arc qui a les mêmes dégâts et capacités que le héros original. Le fait que le clone puisse également utiliser des objets Arc a rendu le héros difficile à jouer. Les joueurs doivent contrôler Arc et son doublon pendant toute la partie. Cela inclut l’utilisation d’objets communs que le héros fabrique, comme Hand of Midas, Boots of Travel, Hex et Bloodthorn. De plus, le jeu peut parfois nécessiter de changer et d’utiliser simultanément les objets et les capacités dans les combats, tout en gérant le positionnement et la mécanique du héros et de son clone.

2. Meepo

Meepo nécessite des micro-compétences avancées pour contrôler les différents Meepos simultanément. Le joueur doit lancer des sorts, utiliser des objets et contrôler trois autres Meepos, qui deviennent quatre après avoir atteint le niveau 25. Contrairement aux autres, l’apprentissage de Meepo dépend plus de la mémoire musculaire que de tout autre aspect. Le héros a également besoin d’une grande connaissance de la mini-carte et d’un changement constant pour contrôler différents clones.

1. Invocateur



Un sorcier avec 10 sorts dans son sac, chacun nécessitant quatre touches (y compris l’invocation) pour réussir. Oui, Invoker est un héros absurde à jouer et toute l’étendue de son utilité ne s’arrête pas au lancement de sorts. Les joueurs ont souvent besoin de beaucoup de jeux pour maîtriser le héros et ils échouent toujours. Invoker nécessite une compréhension astucieuse du positionnement et du timing. Spammer des sorts pour le plaisir de les utiliser ne compterait pas comme jouer correctement le héros. Ajoutez des objets, en particulier Refresher Orb et vous avez un sac plein de 20 sorts que vous pouvez déclencher sur l’équipe ennemie. Invoker nécessite également une compréhension de base du micro pour contrôler ses unités Forge Spirit.

Certaines mentions honorables vont à Earth Spirit, Nature’s Prophet et Morphling. Le dernier étant un choix difficile à garder en dehors de la liste. Morphling n’est pas sur la liste simplement à cause de la sous-utilisation de son ultime dans les jeux. En fait, un joueur expérimenté peut également avoir beaucoup de difficultés à réussir son ultime. Un Morphling avec sceptre peut se transformer en n’importe quel héros sur la carte et permet au joueur d’utiliser toutes les capacités sauf l’ultime de ce héros. Mophling peut entrer et sortir de la forme de héros métamorphosé à volonté, ce qui rend son ultime extrêmement complexe, d’autant plus que Morphling copie également les attributs de base du héros ciblé.

