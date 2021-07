Dota 2: 5 héros qui ont besoin d’un nerf majeur avant l’International 10

Certains héros sont encore loin d’être équilibrés.

Valve n’a pas laissé tomber un patch significatif depuis longtemps. La méta a besoin de travail avant le début du plus gros tournoi. Le dernier patch équilibrant le jeu était 7.29d, qui a été abandonné plus d’une semaine avant le début du tournoi AniMajor. Nous avons déjà vu certains des meilleurs héros du tournoi. Pour consolider nos conclusions, nous avons observé les tendances chez les héros lors des matchs de qualification des Internationaux 10 en cours. Voici cinq héros qui ont besoin de quelques changements d’équilibrage.

Lion

Les joueurs ont toujours choisi le lion dans l’AniMajor et les qualifications. Le héros est devenu le choix de support le plus stable pour la méta. L’ensemble de compétences de Lion lui permet d’étourdir les héros ennemis à une distance de sécurité, tout en étant extrêmement efficace. Earth Spike donne aux joueurs le choix de l’utiliser comme cible ponctuelle ou comme capacité au sol. Hex est également une désactivation instantanée qui ajoute à son arsenal. Mana Drain et Finger of Death sont tous deux excellents dans la méta, en particulier contre les héros populaires.

Lion a besoin d’équilibrer les changements de ses capacités pour les rendre plus conformes aux autres héros de soutien. De légers ajouts au temps de recharge ou au coût de mana sont des options viables.

chevalier Dragon

Il est très peu probable que Valve nerfe Dragon Knight, étant donné que le nouveau Battle Pass a présenté le personnage du héros. Cependant, DK est toujours l’un des héros les plus choisis de la scène professionnelle actuelle. La méta rapide qui préfère les héros de force donne à Davion un avantage considérable. Il est tanky et extrêmement difficile à gérer en début et en milieu de partie. Le héros inflige également des tonnes de dégâts aux bâtiments ennemis, ce qui est une priorité pour Dota professionnel.

Apparition ancienne

Il fut un temps où Ancient Apparition n’était même pas en lice pour les héros du support méta. Cependant, après une série de buffs pour le héros, son inclusion dans les files d’attente de héros est devenue courante depuis un certain temps maintenant. Même après de légers nerfs pour le héros dans le patch 7.29d, AA continue d’occuper l’une des premières places en tant que support. Le fait que AA puisse annuler la plupart des capacités de guérison, des objets et des sorts, en contrant les méta-héros populaires dépendants de la régénération de la santé, fait de lui un très bon choix.

Réduction de la résistance magique de Ice Vortex, un temps de recharge très bas est également ennuyeux à gérer. AA a certainement besoin de quelques ajustements supplémentaires pour le rendre équilibré dans la méta.

NYX assassin

Les professionnels apprécient fortement Nyx, tout cela grâce à ses compétences uniques. Le héros contrecarre des héros intelligents populaires comme Puck, Leshrac et Ancient Apparition. Aghanim Sceptre est également une aubaine pour le héros, offrant tant de valeur. Le terrier qui est déverrouillé à l’aide de Sceptre offre une réduction des dégâts de 90% et donne à Nyx la possibilité d’empaler et de brûler du mana sans affronter les cibles ennemies. Il augmente également la portée d’incantation et réduit le temps de recharge d’Empalement, ce qui est très ennuyeux dans les combats en équipe.

Nyx a besoin de nerfs sur ses statistiques de base pour réduire son stade de laning ou a besoin de quelques coups sur son Aghanim.

Lame de terreur

Buffé dans le patch 7.29c, Terrorblade semble très peu susceptible d’obtenir une autre mise à jour. Cependant, il est devenu un choix populaire pour les joueurs professionnels. Terrorblade avait déjà un taux de victoire décent de 68% dans l’AniMajor. Sans mise à jour du héros, il est un excellent choix de voie sûre dans les bons matchs.

TB devrait recevoir de légers changements pour ajuster à la fois ses taux de sélection et de victoire dans la scène professionnelle actuelle.

Image vedette : Dota 2 Fandom

La publication Dota 2: 5 Heroes Who Need A Major Nerf Before The International 10 est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.