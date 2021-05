Dota 2: Aperçu de WePlay AniMajor

ESTNN examine de plus près le prochain Dota 2 Major à Kiev, en Ukraine.

Récemment, WePlay a annoncé qu’il était l’hôte de la prochaine compétition Dota 2 Major. Un événement avec une cagnotte de 500 000 $ et 2700 points Dota Pro Circuit à gagner.

WePlay Esports est fier d’annoncer que nous allons accueillir le prochain Dota 2 Major, l’AniMajor! 🤩 📆 2-13 juin

Prévu du 2 au 13 juin 2021, l’AniMajor mettra en vedette dix-huit équipes de différentes régions. Les équipes se sont qualifiées en fonction de leur classement en DPC alors qu’elles ont concouru tout au long de la saison pour gagner le maximum de points pour The International 10. Voyons les équipes qui se qualifieront pour la Major.

Équipes présentes

Graines des séries éliminatoires

Alliance – Gagnant presque tous ses matchs lors de la saison 2 du DPC, Alliance a dominé le classement en Europe de l’Ouest et s’est qualifiée pour les Playoffs d’AniMajor.

Équipe Aster – En tête du classement en Chine, l’équipe Aster a eu une seule défaite contre EHOME. Avec une performance aussi impressionnante, Aster s’est qualifié pour les Playoffs.

T1 – Perdant son premier match contre Omega Esports, T1 est revenu en force lors de la saison 2 et en a surpris quelques-uns avec leur séquence de victoires. Premier à la table debout, T1 a réservé une place en Playoffs.

Virtus.pro – Ce n’est pas une surprise que VP soit invaincu pendant toute la saison 2 de DPC. Ils ont une équipe solide qui se comporte bien dans les matchs du Circuit Pro. Cependant, la plupart des fans s’attendront à ce que VP reste fort dans le major et atteigne le dernier stade.

Quincy Crew – Invaincu et debout au sommet du classement, Quincy Crew participera aux Playoffs of the Major.

NoPing e-sports – Ne perdant qu’un seul match dans la saison, NoPing a dominé sa région et se battra désormais en Playoffs.

Graines de phase de groupe

Liquide d’équipe – Après une sortie décevante dans le Singapore Major, Liquid a semblé vif dans la deuxième saison de DPC. Ils sont arrivés deuxième sur la table et sont prêts à défier les étapes de groupe d’AniMajor.

PSG.LGD – LGD a remporté cinq de ses sept matches pour confirmer sa place derrière Aster au classement. Ils participeront désormais aux étapes de groupe de la majeure.

TNC Predator – Tenant la deuxième place sur la table DPC dans SEA sont TNC Predator. Après avoir perdu contre T1 dans les bris d’égalité pour la première place, TNC participera désormais aux étapes de groupe.

Esprit d’équipe – Après VP qui était en tête du classement, Team Spirit s’est accroché à la deuxième place, ce qui a assuré son entrée dans les étapes de groupe.

Génies maléfiques Ne perdant qu’un seul match contre le QC, Evil Geniuses a réservé une place dans les phases de groupes d’AniMajor. Manquant le titre de Major de Singapour lors de la grande finale, ils forment une équipe solide pour le tournoi à venir.

Beastcoast – Arrivant deuxième au classement DPC, Beastcoast a incroyablement bien joué cette saison. Terminer les étapes de groupe d’AniMajor sera leur prochain défi.

Graines de Wild Card

Équipe Nigma – Positionnée troisième au classement du DPC de l’UE occidentale, Nigma s’est qualifiée dans la Major grâce à une entrée Wild Card.

Secret d’équipe – Secret a eu une solide course dans la saison 1 du DPC, pas tellement cette saison qu’ils ont trébuché pour se ressaisir. Indépendamment de leur performance, l’équipe a quand même réussi à gagner la quatrième place sur la table. Et maintenant, nous les verrons sur la scène de Kiev.

Vici Gaming – VG a perdu contre LGD dans les bris d’égalité et n’a pu obtenir qu’une entrée Wild Card dans le tournoi AniMajor.

Jeux Invictus – Quatrièmes sur la table en Chine, nos anciens vainqueurs majeurs ont remporté quatre de leurs sept matchs pour acquérir leur entrée Wild Card dans la compétition.

Exécration – Gagnant quatre matchs sur sept, Execration a dû combattre Fnatic dans les bris d’égalité SEA pour réserver une entrée Wild Card dans le Major.

AS Monaco Gambit – Gagnant également quatre de ses sept matchs, ASM.GMB a réservé la troisième place dans le DPC de SIC pour gagner son inscription Wild Card.

Les deux premiers jours du tournoi verront les équipes Wild Card s’affronter. Les phases de groupe du tournoi commenceront du 4 au 7 juin et les éliminatoires commenceront après une journée de pause. En savoir plus sur le format du tournoi.

