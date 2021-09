Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

in

ESTNN explique ce que les fans doivent savoir sur Invictus Gaming avant TI 10.

Invictus Gaming devrait être l’un des représentants de la Chine au prochain The International 10. Les fans de la vieille école de Dota 2 sont bien conscients qu’Invictus a toujours été l’un des plus grands noms du jeu ; surtout il y a quelques années. En fait, iG est même devenu champion TI après avoir battu Vincere de Natus lors de la grande finale de TI 2, il y a plus de 9 ans. Inutile de dire que personne de cette période ne fait partie de la liste active de l’équipe.

Même si l’équipe n’a peut-être pas la puissance de feu qu’elle avait autrefois, elle est toujours considérée comme l’une des meilleures, en particulier en Chine. C’est pourquoi beaucoup de gens pensent qu’Invictus Gaming a ce qu’il faut pour remporter à nouveau le trophée. Cela en fera la seule équipe en dehors d’OG qui a remporté le plus grand événement de Dota 2 à deux reprises.

Cela étant dit, voici quelques informations intrigantes sur cette équipe Dota 2.

IG a remporté plusieurs événements en 2020 et 2021

COVID-19 a transformé la scène professionnelle de Dota 2 car la plupart des grands tournois ont dû être annulés. Après quelques semaines sans information, certains organisateurs de l’événement ont décidé d’héberger différents événements en ligne. Malheureusement, ils ne pouvaient pas inclure des équipes du monde entier car certaines d’entre elles avaient beaucoup plus de latence que d’autres. En conséquence, la plupart des organisateurs ont organisé plusieurs variantes des différents événements ou se sont simplement concentrés sur une région spécifique.

Bien qu’il n’ait pas remporté autant de compétitions, Invictus Gaming s’est assez bien comporté dans la plupart des tournois tout au long de 2020. L’équipe a régulièrement terminé parmi les trois ou quatre premiers et a même remporté l’Asia Spring Invitational. IG a également terminé deuxième de la saison 2 de la China Dota2 Professional League après avoir perdu contre LGD.PSG.

2021 semble être meilleur pour iG, du moins en ce qui concerne les résultats. L’équipe a eu peu ou pas de problèmes pour se qualifier pour TI 10 après avoir remporté le DPC S1 China Upper Division. Après avoir obtenu une place pour l’événement le plus important, les Chinois ont également eu le privilège de remporter le ONE Esports Singapore Major 2021. La Grande Finale était incroyable à regarder car nous avons pu assister à cinq matchs d’aller-retour. Au final, Zhou “Emo” Yi et ses coéquipiers ont réussi à remporter la série.

Malheureusement, iG n’a pas pu vaincre les deux autres puissances chinoises lors des deux dernières épreuves. Tout d’abord, l’équipe a perdu contre LGD lors de l’OGA Dota PIT Saison 5 : Chine, après quoi iG n’a pas pu faire face à Vici Gaming. Malgré leurs bonnes performances, Emo et le reste de son équipe ont terminé troisièmes de la saison 2 de la i-League 2021.

Sur quels joueurs l’équipe comptera-t-elle ?

Chaque équipe qui veut avoir une chance de gagner TI 10 doit avoir de bons joueurs dans sa liste. iG est l’une des rares équipes de Dota 2 à n’avoir apporté aucun changement radical en 2020. En plus d’Emo, iG abrite également Jin “flyfly” Zhiyi, l’un des meilleurs joueurs de carry de Chine. La superstar de 24 ans fait partie d’autres équipes chinoises, telles que Keen Gaming, Team Serenity, etc.

Un autre acteur clé d’Invictus Gaming est le offlaner Thiay “JT-” Jun Wen. L’ancien joueur de Mineski n’est peut-être pas aussi populaire que certains de ses coéquipiers, mais cela ne veut pas dire qu’il est moins important pour le succès du club.

En termes de soutien, Hu “kaka” Liangzhi et Chan “Oli~” Chon Kien s’assureront que leurs joueurs principaux peuvent obtenir les objets dont ils ont besoin. Les deux joueurs ont une solide expérience de Dota 2, ce qui fait d’iG un adversaire mortel. Espérons que l’équipe sera en mesure de montrer tout ce dont elle est capable et d’apporter le trophée en Chine.