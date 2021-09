Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

Ce n’était pas que des tournesols pour OG lors de leur voyage vers The International 10. Maintenant qu’ils ont atteint la compétition, ont-ils ce qu’il faut pour la gagner ?

OG est l’une des équipes les plus titrées de Dota 2. C’est la seule organisation à avoir remporté l’International deux fois de suite. Cependant, tout n’était pas parfait pour OG en route vers la compétition. Des changements d’équipe aux défaites cruelles, l’équipe a dû faire face à des situations difficiles, mais elle n’est pas nouvelle dans ce domaine.

La lutte avant TI 10



Les Internationaux 2018 et 2019 ont été dominés par OG. Leur parcours dans les deux compétitions n’était rien de moins qu’une démonstration exceptionnelle de travail d’équipe, de confiance et de gameplay. OG a dû battre des meilleurs comme Evil Geniuses, Team Liquid et PSG.LGD pour remporter le trophée. Cependant, 2020 a marqué le début d’une chute à la fois pour OG et pour le monde face à la pandémie.

En janvier, Jesse “JerAx” Vainikka a pris sa retraite du professionnel Dota et Anathan “ana” Pham a fait une pause, laissant un énorme vide dans l’équipe. OG n’a pas tardé à faire venir des joueurs raffinés et expérimentés, dont Yeik “MidOne” Nai Zheng, Martin “Saksa” Sazdov et Syed Sumail “SumaiL” Hassan.

Le brassage rapide et l’inclusion de nouveaux joueurs ne se sont pas bien passés pour OG. L’équipe n’a pas pu performer dans la saison 1 du DPC avec une cinquième position sur la table. Ils ont changé la composition de leur équipe et le retour d’Ana a obligé MidOne à abandonner. SumaiL a également dû céder sa place à Sébastien « Ceb » Debs, l’ancien effectif ne pouvant pas bien travailler. Cependant, aucun des changements n’a d’importance et les performances d’OG se sont détériorées lors de la deuxième saison de DPC. L’équipe a terminé sixième sur la table, les laissant frustrés.

Les mauvaises performances d’OG signifiaient qu’ils devaient passer par les qualifications pour se qualifier pour l’International 10. Ana a annoncé sa retraite et la recherche d’un nouveau joueur était une tâche difficile. SumaiL, qui avait quitté l’équipe à l’été 2020, était un remplaçant de Team Liquid et était le meilleur pari d’OG avant d’entrer dans les qualifications.

Forme actuelle et chances à l’international

Avec SumaiL dans l’équipe comme porteur, OG avait une équipe pour se frayer un chemin jusqu’à la plus grande scène de Dota. OG a renversé la vapeur avec sa détermination et son travail acharné. La performance de l’équipe lors des qualifications régionales a été exceptionnelle. Ils ont dû affronter des équipes solides comme Team Nigma et Tundra Esports pour gagner une place dans The International 10.

En y regardant de plus près, le voyage d’OG vers TI10 est très similaire à leur course surprise lors de l’International 2018. L’équipe a dû chercher des joueurs au tout dernier moment et a attrapé Topias Miikka “Topson” Taavitsainen, qui était un streamer Dota 2. Ana est également revenue de sa pause pour aider l’équipe en route vers TI.

L’entrée de dernière minute de SumaiL et leur forme dans les qualifications sont une image très similaire de la TI 8 OG. Il est difficile de prédire qui remportera la compétition, mais une chose est sûre, personne ne peut sous-estimer OG. Ils peuvent défier les meilleurs et gagner. Ils ont toute une équipe pleine de joueurs très expérimentés et d’après ce que nous savons, OG ne transpire pas dans les matchs. L’équipe est pleine de confiance même en cas de défaite et leur affaire de singe est toujours une force avec laquelle il faut compter.

Image caractéristique : OG