Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

Jetons un coup d’œil à la Team Aster, une autre équipe chinoise sur le point de tout donner pour remporter l’événement le plus prestigieux de Dota 2.

Comme beaucoup d’entre vous le savent maintenant, la Team Aster est l’une des équipes chinoises qui a réussi à gagner une place pour la prochaine TI 10.

L’équipe créée par Xu “BurNIng” Zhilei et “XiaoFei”, ce qui explique pourquoi l’équipe s’est rapidement fait un nom. Bien sûr, ce n’était pas facile car la Chine est l’une des régions qui compte de nombreuses équipes Dota 2 de premier plan.

Si vous jetez un œil aux derniers résultats de l’équipe (nous le ferons dans un instant), vous verrez qu’Aster est parmi les meilleurs du pays. C’est pourquoi certains experts de Dota 2 considèrent la centrale chinoise comme l’un des favoris potentiels. Ce ne sera certainement pas facile d’affronter les meilleurs d’Europe et de la CEI, mais cet opérateur a ce qu’il faut pour le faire.

Saison DPC d’Aster

Aster s’en sort bien en 2021 après avoir remporté plusieurs épreuves en 2020. Cependant, l’équipe n’a pas commencé la saison 2020 sur une note positive. Ils n’ont pas réussi à impressionner lors du premier Major de l’année. Même si Aster jouait bien avant cet événement, ils n’ont pas pu gagner leur match contre Invictus Gaming. En conséquence, l’équipe a été éliminée dès le début.

Suite à ces mauvais résultats, Du “Monet” Peng et le reste de l’équipe ont considérablement amélioré leur jeu. En conséquence, Aster a remporté le StarLadder S3 Minor, une victoire importante car elle leur a donné à l’équipe un regain de confiance nécessaire. Bien qu’ils n’aient pas pu gagner les deux événements suivants, ils ont quand même réussi à bien jouer dans la plupart d’entre eux.

Aster est définitivement plus performant en 2021, du moins pour le moment. Après s’être qualifiée pour TI 10, l’équipe Aster a remporté les saisons 1 et 2 de la i-League 2021, qui comprenait plusieurs autres équipes notables. Malheureusement, l’équipe n’a pas réussi à impressionner quand cela importait le plus – pendant le WePlay AniMajor. Après plusieurs résultats décevants, la Team Aster n’a pas pu vaincre TNC Predator et a été parmi les premières équipes à être éliminées du tournoi.

L’équipe de la puissance chinoise

Outre Monet, l’équipe Aster compte également des joueurs, tels que Liu “White丶Album_白学家” Yuhao. Le midlaner chinois n’a pas autant d’expérience que le carry de l’équipe, mais cela ne le rend pas moins dangereux. En fait, il est souvent considéré comme l’un des mid laners les plus prometteurs du pays.

Un autre joueur qui a un rôle important est le vétéran de Dota 2 Zhang “LaNm” Zhicheng. A 31 ans, LaNm fait partie des joueurs les plus expérimentés de la scène professionnelle. C’est pourquoi il n’est probablement pas surprenant qu’il soit le capitaine de l’équipe.

L’officier de 22 ans Lin “Xxs” Jing fait partie de la Team Aster depuis plusieurs années maintenant. En plus d’être un élément essentiel de l’équipe, Xxs est devenu l’un des rares joueurs à rejoindre le club 10K MMR. Cela s’est passé le 6 mai 2021.

Enfin, nous avons Ye “Borax” Zhibiao, un joueur principalement connu pour son ancien surnom – BoBoKa. Le joueur de soutien a rejoint Aster en 2018 et est depuis un élément irremplaçable de l’équipe. Inutile de dire qu’il a joué un rôle clé dans le succès d’Aster au cours des deux dernières années. Espérons qu’il aidera également l’équipe à bien performer lors du prochain The International 10.