Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

Une nouvelle équipe pleine de promesses et de talent.

Team Undying est relativement nouveau sur la scène compétitive. Formé avant le DPC cette année, ce n’est que récemment que l’organisation a changé son nom de « Undying » à « Team Undying ». Ils forment un groupe intéressant à surveiller dans The International 10. Après avoir terminé troisième des deux saisons du circuit Dota Pro, leur équipe a montré son potentiel sur la scène nord-américaine. Regardons de plus près leur équipe avant de sauter sur leurs chances dans la compétition à venir.

L’équipe et son parcours

En ce qui concerne l’équipe, Team Undying a eu les mêmes cinq joueurs depuis sa création. À l’exception de quelques développements dans l’organisation, l’équipe a tenu bon au cours des neuf derniers mois.

Leur joueur péruvien en position 1 Enzo “Timado” Gianoli O’Connor a joué avec des équipes populaires comme Infamous et VGJ.Storm. Il a l’expérience de jouer dans des compétitions majeures comme le Kiev Major. Le joueur de Position 2, Jonathan Bryle “Bryle” Santos De Guia, a bien joué dans les saisons DPC avec une bonne expérience sur la scène NA.

Jonáš “SabeRLight-” Volek joue la position 3 pour l’équipe. Le professionnel tchèque a joué avec des équipes comme Team Singularity et Ninjas in Pyjamas. Commandant le rôle Position-4, David “MoonMeander” Tan Boon Yang est quelqu’un à surveiller dans l’équipe d’Undying. Un vétéran avec des expériences de compLexity Gaming, OG et Digital Chaos, MoonMeander est certainement l’une des figures les plus importantes de leur équipe.

L’équipe Undying a un joueur coréen talentueux, Kim “DuBu” Doo-young en position 5. Un joueur poli qui a joué pour Digital Chaos et Team Phoenix, DuBu a également entraîné et joué pour Fnatic pendant une courte période.

TI est encore dans un mois, mais une pratique constante sera la clé de notre succès. Oh ouais et au fait @Febbydota est notre coach pic.twitter.com/e21Lqu3nSh – Équipe Undying (@TeamUndying) 8 septembre 2021

L’équipe nord-américaine avait une excellente alchimie, mais il semble qu’elle va maintenant créer encore plus de synergie. Merci à Kim “Febby” Yong-min qui les a rejoints en tant qu’entraîneur. C’est récemment que l’équipe a annoncé Febby comme entraîneur, une figure populaire de la scène Dota 2 qui a joué avec des équipes comme Fnatic et Mineski. Il a également entraîné et joué pour TNC Predator.

Les courses DPC de Team Undying sont un exemple de leurs performances contre de grandes équipes. Cela dit, l’équipe a connu une brillante course dans les qualifications NA, où elle a battu 4 Zoomers pour réserver sa place dans TI 10. Leur récente participation à l’OGA Dota PIT Invitational a vu l’équipe affronter le PSG.LGD, qui est allé 2-1 en la faveur de ce dernier. Plus tard, ils ont affronté Team Spirit dans le Lower Bracket avec un résultat similaire au match.

Cotes dans l’international 10

L’International 10 sera un écrou difficile à casser pour Team Undying. Ils semblent avoir une bonne unité dans leur équipe, mais cela ne suffira pas à naviguer dans les eaux agitées. Quel que soit le résultat, Team Undying gagnera une immense expérience en participant au plus grand événement proposé par Valve. Espérons qu’ils puissent s’appuyer dessus et s’améliorer en équipe pour défier même les meilleurs de Dota 2.