Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

L’une des équipes Dota 2 les plus fortes d’Amérique du Sud tentera de se faire un nom au TI 10.

L’Amérique du Sud n’est certainement pas la région Dota 2 la plus puissante au monde. En fait, il n’y avait pratiquement aucune équipe du continent qui pouvait rivaliser avec les meilleurs du monde il y a quelques années. Cependant, grâce aux efforts de certaines organisations Dota 2 de classe mondiale, l’Amérique du Sud compte désormais plusieurs représentants lors du plus grand événement de l’esport.

L’un d’eux est la côte des bêtes. Une équipe souvent considérée comme la meilleure du continent. Composé de joueurs qualifiés, dont certains font partie de la scène Dota 2 depuis plusieurs années. Même si certaines personnes ne considèrent pas la côte des bêtes comme l’un des favoris de la compétition à venir, l’équipe peut facilement surprendre même les meilleurs au monde. Cela étant dit, examinons quelques faits intéressants à ce sujet.

Des résultats décevants pour l’équipe en 2020

Étant donné que la côte des bêtes réside en Amérique du Sud, l’équipe a dû participer aux compétitions locales tout au long de 2020. Comme vous le savez, COVID-19 a empêché les équipes de Dota 2 de se rencontrer lors d’événements LAN. C’est pourquoi chaque région a décidé d’organiser de nombreux événements en ligne, et SA en faisait partie.

Même si les gens s’attendaient à ce que la côte des bêtes soit l’une des forces les plus dominantes de leur région, ce n’était pas le cas. Héctor Antonio “K1” Rodríguez et ses collègues n’ont remporté que 2 épreuves en 2020, qui comprenaient toutes deux de nombreuses équipes de niveau 2 et de niveau 3. En fait, l’équipe n’a pris part qu’à un seul tournoi majeur – DreamLeague Saison 13. Bien qu’elle soit la favorite de son match contre iG, la Beastcoast a perdu les deux cartes.

Les résultats décevants se sont poursuivis jusqu’en 2020. Comme bc n’a pas remporté tous les événements auxquels ils ont participé. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que l’équipe a toujours terminé 5e et 6e, bien qu’elle soit la favorite. Le dernier événement de l’équipe pour l’année était le BTS Pro Series S4: Americas, où ils ont terminé 4e.

Ramener les choses en 2021

Malgré les performances fragiles tout au long de 2020, la côte des bêtes a connu un bon début d’année. Grâce aux excellentes performances, beastcoast a pu se qualifier assez facilement pour TI 10. Cela leur a donné un regain de confiance bien nécessaire et a été une bouffée d’air frais après leurs résultats discutables l’année dernière.

Malheureusement, la côte des bêtes n’a pas pu profiter du battage médiatique car ils n’ont pas réussi à impressionner à chaque événement après la ligue régionale DPC. La plus grande surprise a peut-être été le résultat de BC au WePlay Animajor, où ils ont terminé 14e.

Beastcoast fait partie des équipes de Dota 2 qui peuvent exploser à tout moment. Mais à en juger par les derniers résultats, ils ont beaucoup de travail à faire. Bien qu’ils comptent parmi les meilleurs joueurs sud-américains, ils luttent contre d’autres bonnes équipes sud-africaines. Cela signifie que l’équipe aura des problèmes lorsqu’elle affrontera les meilleures équipes des autres régions.