Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

Fnatic est bien capable de s’appuyer sur ce qu’ils peuvent réaliser, mais peuvent-ils le faire dans The International ?

Fnatic est la deuxième équipe d’Asie du Sud-Est à participer à The International 10. Fondée en 2004, c’est l’une des plus anciennes équipes à faire partie de la scène professionnelle Dota 2. Étant l’une des équipes les plus populaires d’Asie, Fnatic doit intensifier son jeu lors du prochain tournoi. Leur dernier International n’était pas la meilleure performance, et l’équipe nouvellement formée doit changer cela.

Voyage à l’international

Le run de Fnatic dans TI 9 a été court. Ils ont terminé sixième du groupe B, mais Liquid les a battus au premier tour des Lower Brackets. Après une sortie anticipée de la compétition, Fnatic a modifié son roster. La saison 1 du circuit Dota Pro a vu Marc Polo Luis “Raven” Fausto à la place de Nuengnara “23savage” Teeramahanon comme voie de sécurité. Kam “Moon” Boon Seng a rejoint Abed Azel L. Yusop pour jouer au milieu de la voie. Enfin, le offlaner Natthaphon « Masaros » Ouanphakdee a remplacé Daryl Koh « iceiceice » Pei Xiang.

La saison 1 de DPC s’est avérée formidable pour Fnatic, qui pourrait être en tête du classement. Cependant, leur succès n’a pas duré longtemps et l’équipe n’a pas pu bien performer dans le Major de Singapour. La première place du DPC a permis à Fnatic d’accéder directement aux séries éliminatoires, mais ils ont perdu contre Evil Geniuses dans les Upper Brackets. L’équipe n’a pas réussi à rebondir contre Neon Esports et a dû quitter le Major.

Après un changement de position off-flane, où Masaros a cédé la place à Ng “ChYuan” Kee, Fnatic a pris la route pour la saison 2 de DPC. Dans une course avec des équipes en forme comme T1 et TNC Predator, Fnatic a eu du mal à prendre le contrôle. le circuit. Ils ont terminé quatrièmes, mais ont perdu leur chance de participer au Kiev Major.

Fnatic a fait quelques ajustements après DPC. Ils ont fait venir Yang “Deth” Wu Heng en tant que troisième joueur. ChYuan est passé au poste 2 après que Moon ait rejoint l’équipe SMG. Fnatic ne s’est pas qualifié même après une brillante saison 1 en DPC et a dû disputer des qualifications régionales pour un siège dans la compétition la plus réputée de Dota 2.

Cotes dans le tournoi

Les qualifications régionales sont un exemple de la capacité de Fnatic en tant qu’équipe. Afin de réserver leurs places à The International 10, Fnatic a dû affronter des adversaires coriaces comme TNC Predator, Neon Esports et Omega Esports. Cependant, l’équipe se bat contre de grands noms et TI 10 en sera plein. Ce n’est pas seulement le problème de Fnatic, mais malheureusement la plupart des équipes SEA risquent de se débattre à Bucarest, où les enjeux seront extrêmement élevés.

🔥👉@Team__Spirit termine le jeu 2-0 avec une ruée antique extrême ! @FNATIC termine sa course #OGADOTAPIT Invitational avec un classement 5-6. Prochain match – @T1 vs @SGesportsBR 📺🔥 pic.twitter.com/Sra7uUuAqM – OGA Dota PIT (@OGADotaPIT) 8 septembre 2021

La dernière participation de Fnatic à l’OGA Dota PIT Invitational ne s’est pas bien passée. Ils ont perdu 2-1 contre Tundra Esports qui a été excellent dans la compétition. Ils n’ont pas non plus pu gagner contre Team Spirit dans les LB et ont été éliminés du tournoi. Fnatic a une bonne équipe avec des joueurs expérimentés comme Raven et Djardel Jicko B. « DJ » Mampusti qui est aussi leur capitaine. Cependant, la 10e édition de The International compte certaines des équipes les plus en forme. En toute honnêteté, pour Fnatic, remporter le tournoi serait un défi de taille. Mais tout progrès qu’ils feront dans les groupes ou plus tard en playoffs sera une énorme réussite pour l’équipe.

Image vedette : Fnatic