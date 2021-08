Dota 2: Aperçu des équipes TI 10 – Evil Geniuses

Jetons un coup d’œil à certaines des choses que vous devez savoir sur Evil Geniuses.

En raison de COVID-19, The International 10 a été reporté par Valve en 2020. L’événement devait avoir lieu en août de l’année dernière, mais la pandémie mondiale a surpris tout le monde, y compris l’une des plus grandes sociétés de jeux. Malgré ses efforts, Valve n’a pas pu trouver de solution et a décidé de l’événement en 2021.

Les problèmes ne s’arrêtent pas là. TI 10 devait avoir lieu en Suède. Malheureusement, il y a eu un problème avec Valve et les autorités de régulation du pays, ce qui a empêché l’événement d’y être organisé. En conséquence, The International 10 a été à nouveau reporté. Heureusement, nous n’avons pas à attendre plus d’un an car le plus gros tournoi Dota 2 devrait débuter le 7 octobre à Bucarest, en Roumanie.

Inutile de dire que les meilleures équipes du monde devront s’affronter pour avoir la chance de remporter le gros prize pool. Cette année, TI 10 a un prix époustouflant de 40 000 000 $ US qui sera distribué entre les équipes. L’un des prétendants qui a beaucoup de chances de gagner est le champion TI 5 – Evil Geniuses. Jetons un coup d’œil à quelques choses que nous devrions savoir à leur sujet.

EG est l’équipe la plus dominante de NA

Tous ceux qui sont fans de Dota 2 savent que Evil Geniuses est facilement l’une des meilleures équipes au monde. Bien que l’équipe ait connu beaucoup de hauts et de bas en 2020 et 2021, elle continue d’être la force la plus dominante en Amérique du Nord. C’est pourquoi nous n’avons pas été surpris qu’elle devienne l’une des équipes qualifiées pour l’événement dès le début.

Evil Genius a participé à plusieurs tournois cette année. Après sa deuxième place au ONE Esports Singapore Major 2021, l’équipe a obtenu deux deuxièmes places. Ils sont devenus deuxièmes du DPC S2 NA: Upper Division et ont pris la deuxième place au WePlay AniMajor. Bien qu’étant l’un des favoris, Artour “Arteezy” Babaev et le reste de ses coéquipiers n’ont pas pu s’imposer face au PSG.LGD. La puissance chinoise a remporté une nette victoire 3-0 et a prouvé pourquoi elle était parmi les meilleures.

Les joueurs

Evil Geniuses a toujours été l’une des équipes de Dota 2 avec les meilleurs joueurs individuels du monde. Depuis 2015, EG abrite les meilleurs joueurs dans leurs positions respectives. Même si Sumail “SumaiL” Hassan ne fait plus partie de l’équipe NA, des joueurs comme Artour “Arteezy” Babaev et Abed Azel L. Yusop sont parmi les meilleurs à leur poste.

Une autre superstar qui joue un rôle important pour EG est son offlaner. Daryl Koh “iceiceice” Pei Xiang est l’un des noms les plus reconnaissables de Dota 2 car il a fait partie de nombreuses équipes. Bien qu’elle soit principalement active en MER, la triple glace a décidé de changer de région. Il semble que ce soit la bonne décision pour lui et EG car cela a été une partie irremplaçable de son succès.

Enfin, nous avons le duo de support ex-OG Andreas Franck “Cr1t-” Nielsen et Tal “Fly” Aizik. Ces deux-là ont de nombreuses années d’expérience, ce qui aidera certainement EG à TI 10. Cr1t- a rejoint l’équipe en 2016, tandis que Fly a été ajouté à l’équipe en 2018.

L’international

Il reste un peu plus d’un mois avant d’avoir la chance de regarder les meilleures équipes de Dota 2. EG fait toujours partie des favoris, il sera donc intéressant de voir si Artour et ses coéquipiers peuvent gagner un autre TI. Pour l’instant, la seule équipe qui a réussi à remporter deux fois l’événement Dota 2 le plus prestigieux est OG.

