Dota 2: Aperçu des équipes TI 10

SG a réalisé un exploit historique sur la scène SA, devenant ainsi la plus grande scène de Dota 2.

SG esports n’a peut-être pas fait les gros titres de Dota 2, mais ils ont certainement ce qu’il faut pour l’emporter sur les autres dans la région sud-américaine et défier les meilleures équipes là-bas. Fondée en 2016, SG est la première équipe brésilienne à avoir participé à une compétition organisée par Valve via Kiev Major. Mais beaucoup de choses ont changé depuis.

Le passé récent de SG esports

Le 23 juillet 2019, les joueurs de SG se sont séparés et l’organisation a dû cesser ses activités en novembre. SG est revenu sur les lieux en décembre 2020. Alors que le monde se remettait d’une pandémie massive, l’organisation sud-américaine a acheté Team Brasil, qui était également en compétition dans la région sud-africaine.

SG a également connu quelques changements, notamment l’arrivée d’Otávio “Tavo” Gabriel à la place de Danylo “Kingrd ” Nascimento pour le rôle offlane. Il était temps de renverser la vapeur car l’équipe n’a pas assez bien performé dans Dota Pro Circuit pour défier les goûts de NoPing e-sports et de la côte des bêtes. Leur 25e place au classement DPC était le résultat de leurs mauvais résultats au cours des deux saisons.

SG esports a dû tout miser sur les qualifications régionales, car leur entrée dans The International y était. L’équipe brésilienne a dû faire face à une bataille acharnée contre Infinity qui avait battu NoPing e-sports au premier tour de la compétition. Cependant, SG les a balayés 2-0 pour entrer en finale contre Team Unknown. SG a fait preuve de confiance en finale et a battu Unknown 3-1, atteignant une place méritée dans TI 10.

Nous avons revu SG en action lors du tournoi ESL One Fall 2021. Organisée en guise d’échauffement pour The International, la compétition n’a pas été positive pour la partie brésilienne. Bloqué dans le groupe B avec des équipes comme beastcoast, Alliance et PSG.LGD, SG était dernier au classement. L’équipe n’a tout simplement pas pu se qualifier pour les séries éliminatoires de la compétition.

Chances de gagner l’International 10

Bien que SG esports ait montré d’immenses promesses dans ses performances lors des qualifications, TI 10 sera un énorme mur à gravir pour son équipe. Le plus grand événement de Dota 2 présentera des équipes comme Evil Geniuses, PSG.LGD, Invictus Gaming, Team Secret, Team Aster et bien d’autres équipes incroyablement fortes. Cependant, s’il y a une chose que nous savons en regardant TI pendant toutes ces années, c’est que nous ne devrions jamais sous-estimer un côté outsider. Qu’il s’agisse de Wings Gaming à l’International de 2016 ou de la victoire d’OG en 2018.

L’Internationale ne cesse de surprendre. Qui sait, SG pourrait défier les gros calibres et même s’ils ne gagnent pas l’événement, ce sera un exploit impressionnant de vaincre certaines des meilleures équipes du monde.

L’International n’est pas seulement une question de victoire, les équipes bénéficient d’une exposition et d’opportunités. C’est un grand chapitre d’apprentissage pour les nouvelles organisations.