Dota 2 : Barre du roi noir

Jetons un coup d’œil à certains des héros connus pour obtenir une barre Black King et pourquoi cela fonctionne pour eux.

Black King Bar est l’un des éléments qui a le plus d’impact dans un jeu de Dota 2. Bien que l’élément puisse ne pas sembler si spécial aux joueurs inexpérimentés en raison de ses faibles statistiques, son effet est ce qui le rend vraiment spécial. Lorsqu’il est utilisé, il confère au héros la possibilité de devenir immunisé contre la plupart des sorts du jeu pendant quelques secondes. Pendant ce temps, le héros peut utiliser d’autres sorts et capacités et généralement essayer de faire autant de dégâts que possible.

Il y a de nombreuses années, Black King Bar était l’un des objets les plus puissants du jeu, car sa durée n’était pas affectée par le nombre de fois que vous l’utilisiez. En d’autres termes, les héros ont une durée BKB complète même s’ils ont utilisé les objets 10 fois. Inutile de dire qu’IceFrog s’est finalement rendu compte que c’était injuste, c’est pourquoi il a décidé de le changer et de réduire la durée d’une seconde à chaque fois que le héros l’utilise jusqu’à ce qu’il atteigne 6. En d’autres termes, le temps BKB minimum que vous pouvez avoir est 6 secondes.

D’une manière générale, BKB est l’un des objets qui peuvent être achetés par n’importe quel héros, selon la situation. Cela étant dit, voici quelques-uns des héros qui prennent généralement un BKB dans les pubs et tirent un bon rapport qualité-prix de leur achat.

assassin fantôme

Bien qu’elle n’ait eu qu’un certain succès dans la scène professionnelle de Dota 2, Phantom Assassin est l’un des héros de transport les plus choisis et les plus recherchés dans les pubs. Le fait qu’elle soit facile à jouer et qu’elle n’ait aucune compétence en fait la référence option pour de nombreux nouveaux joueurs Dota 2. Son ultime lui permet d’infliger des dégâts insensés si RNG est de son côté, ce qui la rend encore plus amusante à jouer.

Malgré les dégâts élevés, le principal problème de PA est le fait qu’elle est vraiment spongieuse. C’est pourquoi presque tous ceux qui choisissent ce héros obtiennent tôt ou tard un Black King Bar. En plus de lui donner une force et des dégâts supplémentaires, l’objet permet au héros d’avoir plusieurs secondes de disponibilité garantie. Habituellement, cela suffit pour tuer au moins un ou deux héros ennemis, selon la situation.

Bien que BKB soit important pour PA et de nombreux autres héros de transport, vous ne devriez pas viser à construire cet objet en premier à moins qu’il n’y ait aucun autre moyen de survivre. Après tout, le héros doit être capable de faire des dégâts pour que le BKB soit efficace.

Marci

Au moment d’écrire cette critique, Marci est le plus récent héros de Dota 2, et à en juger par son apparence, elle fait partie des meilleurs en ce moment. Même si le héros est vraiment nouveau, les gens ont déjà découvert son potentiel et ont commencé à l’utiliser. C’est un transport dangereux qui peut faire des tonnes de dégâts, si l’occasion se présente. Cependant, tout comme Phantom Assassin, elle est vulnérable, c’est pourquoi les gens achètent généralement une barre Black King.

Gardez à l’esprit que Marci est un fermier relativement rapide, ce qui signifie que si vous obtenez un objet endommagé, vous pouvez construire un BKB en début de partie. Une fois que vous avez acheté cet article, vous pouvez commencer à participer aux combats d’équipe en toute sécurité, au moins jusqu’à l’arrivée de la fin du match.

Démon de l’ombre

Shadow Fiend est l’un des rares mid laners qui peut être joué en tant que lanceur de sorts ou en tant que donneur de dégâts physiques, selon la situation. Même si les articles que les gens doivent acheter sont complètement différents, l’un d’eux est le même, et c’est Black King Bar.

Bien qu’il soit l’un des meilleurs donneurs de dégâts au début et au milieu du jeu, Shadow Fiend a un inconvénient principal : il est spongieux. Presque chaque gank se termine par un kill, c’est pourquoi la plupart des joueurs de SF sont vraiment défensifs pendant la phase de laning. Bien que le héros manque de durabilité, si les joueurs achètent les bons objets, ils peuvent facilement faire de lui l’un des héros les plus volumineux du jeu. Comme d’autres sur cette liste, Shadow Fiend nécessite un BKB à un stade ultérieur du jeu, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de l’acheter tout de suite.

Roi Singe

Money King est probablement l’un des plus gros revendeurs de dommages physiques au début. Lorsque le héros est sorti pour la première fois dans le jeu, il était absolument un cauchemar à affronter, surtout au milieu. Il peut facilement intimider n’importe quel héros ennemi et même plonger derrière les tours, grâce à son vol de vie.

Bien que MK ait le potentiel de faire beaucoup de dégâts, il est connu pour son manque d’armure et le fait qu’il peut mourir en quelques secondes. L’un des éléments qui empêchent cela de se produire est Black King Bar, car il lui donne des PV supplémentaires et une immunité aux sorts. Monkey King est l’un des héros qui a absolument besoin d’un BKB pour survivre.

Garde-vent

C’est probablement le héros le plus intéressant de cette liste, car Windrager n’est généralement pas votre héros typique des achats de Black King Bar. Même si elle est parfois jouée en support, WR fait partie des meilleurs mid laners et offlaners, notamment face à certains héros. S’il est vrai qu’elle a Windrun, ce qui lui permet d’être très agressive et d’échapper à la plupart des ganks, elle est sensible aux dégâts des sorts. Par conséquent, les personnes qui choisissent WR comme noyau finissent souvent par acheter cet article, en plus de ne pas lui offrir les meilleures statistiques.

Gardez à l’esprit qu’obtenir un BKB pour un support Windrager n’est pas une bonne idée. L’article est trop cher et ne lui permettra pas d’utiliser tout son potentiel. C’est pourquoi certains des objets les plus courants pour le héros incluent des choses comme Eul’s, Force Staff et Scythe of Vyse.

Lune

Luna est encore un autre constructeur de BKB classique. Et contrairement à certains héros de cette liste, elle est souvent l’option de choix pour de nombreuses équipes professionnelles. Ce qui fait de Black King Bar un élément si important pour Luna, c’est son ultime. À moins qu’elle n’obtienne un sceptre d’Aghanim, elle doit être au milieu du combat d’équipe pour faire le plus de dégâts. C’est là que BKB brille car cela lui permet d’utiliser les objets et de parcourir tout le monde sans se soucier d’être assommé.

Étant donné que l’ultime n’est pas si fort en fin de partie, le BKB de Luna l’aide également à avoir quelques secondes de disponibilité lors des combats ou des poussées. Un monstre de fin de partie entièrement cultivé comme elle n’a besoin que de quelques secondes pour démolir la base de l’équipe adverse.

Énigme

Enigma est un héros connu pour beaucoup de choses, mais peut-être que celui qui se démarque est Black Hole. Ce sort peut ne pas sembler dangereux au début, mais un bon ultime peut complètement changer le cours d’un combat d’équipe. Cependant, décrocher un bon trou noir est plus facile à dire qu’à faire car Enigma a besoin des bons éléments.

Bien sûr, l’un d’eux est Blink Dagger, il donne au héros la mobilité nécessaire pour lancer le grand ultime. Bien que Blink Dagger soit important, avoir un BKB est presque un must. Surtout s’il y a des héros ennemis qui peuvent étourdir ou interrompre la canalisation de Black Hole.

Bien qu’un BKB soit un bon choix pour n’importe lequel de ces héros, n’oubliez pas qu’il s’agit d’un élément circonstanciel. Ne vous précipitez pas, peu importe qui vous jouez, à moins que la survie en début de partie ne soit discutable !