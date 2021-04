Dota 2: Comment les pros ont abusé de Necrobook tout au long du Major de Singapour

Necrobook est secrètement l’un des objets les plus précieux de Dota 2.

La conclusion de Singapore Major nous a laissé réfléchir à quelques points. Un point notable est l’utilisation de l’élément Necrobook dans les matchs professionnels. Bien qu’il soit actuellement difficile de savoir si l’élément sera nerf avec le prochain patch, il reste encore suffisamment de temps pour abuser de cet élément dans les jeux de pub et obtenir un avantage significatif. Pour comprendre l’utilisation de Necrobook, regardons ce que fait l’objet dans les matchs professionnels.

Utilisation de Necrobook dans Pro Dota

Necrobook n’a pas seulement été choisi sur n’importe quel héros pour abuser de son potentiel. Après avoir équilibré les modifications apportées à l’objet, il n’est pas viable pour tous les héros. En fait, au Major Necrobook était le plus couramment utilisé sur Beastmaster, Enigma et Lycan.

Necronomicon est l’un des objets les plus ingénieux qu’un héros puisse acheter dans le jeu. Par souci de simplicité, nous examinerons Necronomicon (niveau 3).

L’objet coûte 4550 pièces d’or et fournit aux héros +18 de force et +4 de régénération de mana. Ce qui peut souvent résoudre les problèmes de mana auxquels sont confrontés des héros comme Beastmaster et Enigma. Il invoque également un guerrier et un archer. Le guerrier a 900 PV et inflige 78 dégâts, il inflige également 50 dégâts supplémentaires en tant que rupture de mana, épuisant le mana du héros ennemi. Warrior fournit également True Sight et inflige 800 dégâts au héros qui le tue.

L’Archer a également 900 HP avec 75 dégâts par coup. De plus, il offre une aura de vitesse de déplacement de 9 aux héros qui l’entourent dans un rayon de 1200.

Utiliser Necrobook pour atteindre plusieurs objectifs

Mais, la partie la plus intéressante de Necrobook n’est pas ses statistiques. Les pros utilisent Necronomicon pour effectuer plusieurs tâches à leur place. Après analyse de plusieurs correspondances, nous avons pu voir que l’objet aide à cultiver les creeps et les camps dans la jungle. En plus de cela, même un Necronomicon (niveau 1) crée une immense pression sur les tours ennemies, forçant les réactions et divisant les héros ennemis.

Pousser et cultiver ne sont qu’un aspect du Necrobook. Dans les combats en équipe, l’utilisation de l’objet pour harceler les héros squishy de la ligne arrière est un autre avantage net. Cela oblige les héros à reculer ou à se battre contre les unités Necrobook et les héros ennemis.

Enigma utilise le Necrobook pour cultiver et pousser les voies le long des eidolons. Sur Beastmaster, les unités Necro et les sangliers peuvent infliger des dégâts substantiels à la suite de son ultime. Lycan utilise des unités Necro aux côtés de ses loups pour pousser les voies de manière agressive et infliger des dégâts aux héros ennemis spongieux.

C’est une bonne idée d’abuser du Necronomicon dans les jeux de pub, où les joueurs ne parviennent pas à communiquer et à travailler ensemble. Cet objet offre une excellente opportunité d’éliminer les ennemis et de pousser les objectifs.

Le post Dota 2: Comment les pros ont abusé de Necrobook tout au long du Singapore Major est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.