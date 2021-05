Dota 2: des héros à surveiller dans AniMajor

Une prédiction de héros populaires dans le prochain Dota 2 AniMajor.

La deuxième saison de Dota Pro Circuit est terminée, ouvrant la voie à une deuxième compétition Dota 2 Major. Les joueurs ont choisi différents héros pendant le DPC, mais les héros les plus choisis représentaient une grande partie de la méta actuelle.

Nous avons également vu une mise à jour de Valve après DPC, qui a introduit des changements d’équilibrage pour les héros et les objets populaires du jeu. En savoir plus sur la mise à jour. Bien que la mise à jour ait changé quelques choses, nous pouvons toujours nous référer à la saison DPC pour obtenir une prédiction approximative des héros populaires dans le prochain AniMajor. Voici une liste de héros qui, selon nous, seront demandés pendant l’événement:

Palet

Puck était notoirement populaire dans le Singapore Major et il n’a pas l’air différent pour celui-ci. Après des tas d’améliorations au héros, IceFrog a essayé d’équilibrer le héros. Cependant, Puck reste l’un des héros les plus redoutables du jeu. Le fait que les joueurs puissent d’abord choisir ce héros en raison de sa polyvalence de position est incroyable. Puck est très insaisissable, inflige d’énormes quantités de dégâts magiques et possède un bon arsenal de silences et de désactivations avec la capacité ultime. Avec ces fonctionnalités, AniMajor verra beaucoup de ce héros ou sera banni au premier tour.

Centaure Warrunner

Centaur était l’un des héros les plus disputés en position hors piste. Bien que le héros ait reçu des nerfs importants dans le patch 7.29d, il est toujours très viable dans le rôle hors piste. Le héros offre un excellent début de partie, surtout lorsqu’il est associé à un bon support de position 4 dans la voie. Centaur a un étourdissement fiable et est un initiateur incroyable. Le héros devient incroyablement tanky en fin de partie et généralement l’ennemi gaspille beaucoup de ressources pour faire face à lui.

Vide sans visage

Faceless Void a vu sa force de base réduite dans le récent patch. Cependant, cela n’enlève pas toutes les excellentes qualités qu’il offre comme portage. Le héros était l’un des plus choisis / bannis du DPC et il avait également un taux de victoire assez élevé. Les compétences de Void et la synergie avec les autres héros de l’équipe lui permettent d’obtenir les choix prioritaires dans Dota professionnel. Il est également très efficace contre les héros les plus populaires de la méta actuelle.

Snapfire

Un support populaire dans la saison DPC, nous considérons Snapfire comme un choix approprié pour la compétition à venir. Il inflige de bonnes quantités de dégâts dans les premiers niveaux et se gélifie bien avec les héros hors piste. Snapfire est tanky et peut supporter le harcèlement dans la voie, ce qui libère de l’espace pour le hors-plan ou le safelaner si elle joue comme un support dur. Le héros se débrouille également bien avec d’autres héros populaires de la méta comme Faceless Void et Centaur Warrunner. Le sceptre et les éclats d’Aghanim de Snapfire sont des ajouts substantiels au héros qui ouvrent de nouveaux combos et possibilités dans la scène professionnelle.

Tout petit

Joué principalement en tant que mid laner, Tiny est un héros qui avait un faible taux de victoire, mais les joueurs l’ont choisi tout au long de DPC. C’était principalement à cause des compétences du héros et de ce qu’il fournit en termes de contrôle du tempo dans le jeu. Bien que la récente mise à jour ait nerf Tiny, l’utilité du héros ne se détériorera pas. Sans oublier, Tiny est un héros polyvalent et les joueurs peuvent l’utiliser dans plusieurs rôles.

Autres héros populaires

Nous avons mentionné certains des meilleurs héros qui ont de solides chances de voir dans le prochain majeur. Cependant, il y a d’autres héros qui devraient également faire une apparition. Ceux-ci incluent Grimstroke, Nyx Assassin, Timbersaw, Juggernaut et Ancient Apparition.

Image en vedette: Dota 2 Fandom

