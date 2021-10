Dota 2: Dragon’s Blood – Tout ce que nous savons de la bande-annonce

Beaucoup de dragons et de feu.

Netflix a publié un « mood teaser » pour la deuxième saison de Dota 2: Dragon’s Blood. La nouvelle saison a déjà beaucoup de fans enthousiasmés par le retour de l’anime. Nous présentons ce que nous avons trouvé passionnant dans la nouvelle bande-annonce.

Teaser de la saison 2 de The Hype In The Dragon’s Blood

L’introduction de Lina dans la nouvelle bande-annonce est probablement le point culminant le plus important de toute la vidéo. Ce n’est pas une surprise, car personne ne s’attendait à ce que Lina fasse partie de la série, mais plus de héros de Dota 2 signifie plus de relativité par rapport au jeu réel.

Dans la scène particulière, Lina semble résolue à récupérer Davion de Slyrak, l’ancienne Ember Eldwurm qui avait repris le jeune Dragon Knight. Nous voyons Lina utiliser quelque chose de similaire à sa première capacité dans le jeu Dota 2. Ce ne peut pas être une pure coïncidence si la capacité s’appelle « Dragon Slave » dans Dota 2. Il semble que Lina sera la clé du retour de Davion. Selon la vidéo, le protagoniste a perdu son identité et Slyrak l’a complètement consumé.

Nous voyons également deux dragons non identifiables se battre, dont l’un semble respirer de la glace ou une flamme de couleur bleue. Néanmoins, cela ressemble à une scène cool de l’anime.

La nouvelle saison sera disponible sur Netflix en janvier 2022. Et nous attendons une date exacte plus proche de la fin de l’année.

Netflix

